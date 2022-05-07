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O fotoğrafla gündem olmuşlardı! Evlilik teklifine evet dedi

O fotoğrafla gündem olmuşlardı! Evlilik teklifine evet dedi

Bursa’da engelli arabasıyla yağmur altında kalan arkadaşı Bennur Karaburun’a şemsiye tutan Samet Ateş, 9 sene sonra eski milletvekili Bennur Karaburun'a Osmangazi Köprüsü’nde evlilik teklif etti.

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Bennur Karaburun ve Samet Ateş, 2013 yılında Bursa’da çekilen fotoğrafla Türkiye'nin en çok konuşulan karesi olmuşlardı.

O fotoğraftan sonra Karaburun, 26’ncı dönemde AK Parti’nin Bursa milletvekili olarak siyasete atılmış, Ateş de yakın koruması olmuştu. 12 yıllık arkadaş olan çift şimdilerde ise birlikteliğini hayat arkadaşlığı olarak devam ettirmenin planlarını yapıyor.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Koruma Dairesi'nde görevli komiser Ateş, 6 Mayıs’ta evlilik teklifi yaptığı Karaburun’dan ‘Evet’ yanıtını aldı.

Samet'in kendisini uzun süredir kendisini ikna etmeye çalıştığını ifade eden Karaburun, "Ancak ben engelli olduğum ve onu mutsuz edeceğimi düşündüğüm için buna cesaret edemedim. Osmangazi Köprüsü Bursa ve İstanbul’u bağlayan en uzun köprü. Evliliğimizin de uzun ömürlü olması için orayı tercih etti" dedi.

Bennur Karaburun ve Samet Ateş çifti, 8 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek nişan töreninin ardından 11 Haziran’da dünya evine girecek.

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