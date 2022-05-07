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Galatasaray'da Taylan Antalyalı 'dalya' dedi

Galatasaray'da Taylan Antalyalı 'dalya' dedi

Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Başakşehir maçıyla sarı-kırmızılı forma altında 100. kez sahaya çıktı.

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Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, sarı-kırmızılılardaki 100. resmi maçına çıktı.

2019'da Galatasaray'a transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, 3 sezonda 77 Süper Lig, 8 Ziraat Türkiye Kupası, 14 Avrupa kupası olmak üzere toplamda 99 resmi müsabakada forma giydi.

Galatasaray formasıyla 100. maç
Taylan, Başakşehir maçıyla sarı-kırmızılı formayı giydiği resmi maç sayısını 100'e yükseltti.

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