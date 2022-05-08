BIST 2.459
DOLAR 14,94
EURO 15,77
ALTIN 905,21
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV En özel Anneler Günü Hediyesi Pandora'da

İzmir'de kopan kaya parçası evin içine düştü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İzmir'de kopan kaya parçası evin içine düştü

İzmir’in Konak ilçesinde kayalık alandan kopan kaya parçası bir apartmanın duvarına düştü. Olayda kimse yaralanmazken, bir evin odası kullanılamaz hale geldi.

Abone ol

Olay, saat 03.00 sıralarında Konak ilçesine bağlı Turgut Reis Mahallesi Mithatpaşa Caddesi 177 numarada bulunan bir apartmanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kayalık alandan kopan kaya parçası yuvarlanarak apartmanın duvarına çarptı. Kaya parçasının çarpmasıyla apartmanın birinci katında bulunan dairenin bir odası kullanılamaz hale geldi. Apartman sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmasının ardından olay yerine itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler incelemelerde bulunurken, evin bir odasının kullanılamaz hale geldiğini belirledi.

"Kedilerimizin yuvası vardı"
Evde otururken bir anda gürültüyle odaya koşan Atalay Kaplayan, Odaya girince tarihi asansörün orda düşen kayan parçasını daireye geldiğini gördüm. Kayanın kontrol edilmesi gerekiyordu. Daireye zarar gelmemesi için ne yapılması gerekiyordu onu bilmiyorum. Bu binaya 6 ay önce taşındım. Odayı boş olarak kullanıyorduk sadece kedilerimizin yuvası vardı. Allahtan bu olayda onlarda bu odada bulunmuyordu” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Valilikten Sinan Oğan'a yanıt! İstediği vasıtayla gezdirebiliriz
Valilikten Sinan Oğan'a yanıt! İstediği vasıtayla gezdirebiliriz
Muharrem İnce'den Suriyeli mülteci açıklaması
Muharrem İnce'den Suriyeli mülteci açıklaması
Galatasaray'da Taylan Antalyalı 'dalya' dedi
Galatasaray'da Taylan Antalyalı 'dalya' dedi
Türkiye'de koronavirüste son rakamlar! 7 Mayıs koronavirüs tablosu
Türkiye'de koronavirüste son rakamlar! 7 Mayıs koronavirüs tablosu
Ümit Özdağ yalana inandırma stratejisini mi devre soktu?
Ümit Özdağ yalana inandırma stratejisini mi devre soktu?
İsmail Türüt'ten Ekrem İmamoğlu'na 'telif' davası
İsmail Türüt'ten Ekrem İmamoğlu'na 'telif' davası
Fazıl Say, İmamoğlu'na "Şuursuz" diyerek tepki gösterdi! "Anca Rize milletvekili olursun"
Fazıl Say, İmamoğlu'na "Şuursuz" diyerek tepki gösterdi! "Anca Rize milletvekili olursun"
Ekrem İmamoğlu, Ali Koç'a cevap verdi
Ekrem İmamoğlu, Ali Koç'a cevap verdi
O fotoğrafla gündem olmuşlardı! Evlilik teklifine evet dedi
O fotoğrafla gündem olmuşlardı! Evlilik teklifine evet dedi
Vladimir Zelensky'nin poları açık artırmada satıldı
Vladimir Zelensky'nin poları açık artırmada satıldı