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Bolu’da, 23 gündür kayıp adamın cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bolu’da, 23 gündür kayıp adamın cesedi bulundu

Bolu’da, ailesinin 23 gündür haber alamadığı ve yapılan çalışmalarda bulunamayan 71 yaşındaki İsmail Demir'in cansız bedeni hayvanlarını otlatan çoban tarafından dere kenarında bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Tekke Işıklar köyünde yaşayan 71 yaşındaki İsmail Demir, 15 Nisan tarihinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi.

Ailesi ve köylüler tarafından köy çevresinde aranan Demir bulunamayınca ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine Demir’in yaşadığı köye, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, AFAD ekipleri sevk edildi. Demir’in ailesiyle görüşen ekipler, köy çevresi, ormanlık alanlar ve dere yataklarında geniş çaplı arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalarda İsmail Demir’e ulaşamayan ekipler çalışmaları sonlandırdı.

Cansız bedeni çoban buldu
Bolu merkeze bağlı Tekke Işıklar köyü ile Dörtdivan ilçesi arasındaki Ayı Deresi mevkiinde dere kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören bir çoban durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Çobanın ihbarda bulunduğu bölgeye gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin ceset üzerindeki incelemesinde ise, cansız bedenin 23 gün önce hakkında kayıp ihbarı yapılan İsmail Demir olduğu tespit edildi.
Demir'in cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, ölüm sebebinin belirlenmesi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığına kaldırıldı.

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