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AK Partili vekiller söyledi: Kararsız seçmen partiden uzak duruyor ama...

AK Partili vekiller söyledi: Kararsız seçmen partiden uzak duruyor ama...

Bayramda memleketlerinden Ankara'ya dönen AK Parti milletvekillerinin seçmen izlenimlerini Hürriyet yazarı Nuray Babacan, aktardı. Vekiller "Kararsız seçmen partiden uzak duruyor ama henüz bir yere gitmedi" görüşünde.

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Hürriyet yazarı Nuray Babacan, "AK Parti milletvekillerinin ramazan ve bayram turlarında Ankara’ya yeni izlenimler ve saptamalarla döndüklerini" yazdı.

Babacan, AK Parti milletvekillerinin, "Kararsız seçmen partiden uzak duruyor ama henüz bir yere gitmedi" düşüncesinde olduğunu belirtti. 

"Hayat pahalılığı, sığınmacılar, tarımdaki üretim sorunlar"
"Vatandaş arasında üç öncelikli başlık konuşuluyor. Hayat pahalılığı, sığınmacılar, tarımdaki üretim sorunları... Farklı seçim bölgelerinden gelen ve yerelde farklı öncelikleri olan bölgelerde bile bu üç konu hiç değişmiyor" diyen Babacan, vekillerin izlenimlerini aktardı:

"Sığınmacılar yüzünden iş bulamıyoruz duygusu çok yoğun. Ekonomik sıkıntılar, çarşı-pazar fiyatları sürekli gündeme getiriliyor. Tarım ve hayvancılıkla uğraşanların girdi fiyatlarıyla ilgili serzenişleri devam ediyor. Bunun dışında bir de emekli maaşları ve EYP’liler konusu var ki bu hangi ile giderseniz gidin karşılarına çıkıyor.

AK Parti milletvekillerinin sahada gördüklerine ilave bazı saptamaları da var. AK Parti’nin kararsız seçmeninin partiden uzak durmasına karşın, henüz bir yere gitmediği iddia ediliyor. Bu seçmenin tavrında, Millet İttifakı’nın adayının kim olacağı veya seçim kampanyasının nasıl yürütüleceğinin etkili olacağı söyleniyor."

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