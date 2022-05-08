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Vatan Partisi Elbistan İlçe Başkanı evinde ölü bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Vatan Partisi Elbistan İlçe Başkanı evinde ölü bulundu

KAHRAMANMARAŞ'ta, Vatan Partisi Elbistan İlçe Başkanı Salman Yaşdal (76) evinde ölü bulundu.

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Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşadığı öğrenilen Yaşdal'dan bir süredir haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Eve gelen ekipler, yaptıkları incelemede Yaşdal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Salman'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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