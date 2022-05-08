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Kılıçdaroğu'ndan yeni paylaşım: Pes etme vakti değil

Kılıçdaroğu'ndan yeni paylaşım: Pes etme vakti değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Maratonun son yüz metresindeyiz ve kazanıyoruz. Pes etme vakti değildir" İfadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, paylaşımında "pes etme vakti değildir" dedi.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bayramımızı bile karamsar geçirdik. Gülümsemeyi unuttuk, halkımız yorgun. En büyük hırsızlığa yaşam enerjimizi çalarak imza attılar. Ancak maratonun son yüz metresindeyiz ve kazanıyoruz. Pes etme vakti değildir. Bırakın çeteler kaygılansınlar, hayata küssünler, uykuları kaçsın."

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