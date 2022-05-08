Anneler günü sözleri kısa uzun anlamlı anneler günü yazıları

Anneler günü sözleri, en yeni ve güncel anneleri günü sözleri ve anlamlı yazılar haberimizde. 8 Mayıs pazar günü yani bugün hayatımızın merkezi en değerlimiz annelerimizin günü. Peki bu güzel gün için anneler günü sözleriniz ya da anneler günü anlamlı yazılar ve resimli kutlama sözleriniz hazır mı? Sizler için en güncel ve en çok paylaşılan anneler günü sözlerini derledik.

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Anneler günü sözleri, anlamlı ve kısa en çok paylaşılan güncel anneler günü sözleri sayfasını sizler için hazırladık. Anneler günü bugün Mayıs ayının ikinci pazarı yani 8 Mayıs'ta kutlanıyor. Ülkelere göre farklılık gösterse de Türkiye'de Anneler Günü mayıs ayının ikinci haftası kutlanıyor. Peki en değerli varlığımız anneler için en güzel anneler günü sözleriniz ya da anlamlı anneler günü yazılarınız hazır mı? Annenize alacağınız hediyelerin yanına onun mutluluğuna mutluluk katmak için en güzel anneler günü sözlerinden birini seçebilir ve hediye paketinin üzerine yazabilirsiniz.

Anneler hediye beklemez, vereceğiniz içten samimi bir öpücük onlar için paha biçilmez hediyelerden daha değerlidir. Peki bu gün için anneniniz içini ısıtmak için ona hangi sözleri söylemeli ya da hangi yazıları okumalısınız? Anneler günü sözleri ve anneler günü yazıları rehberi haberimizde.

Anneler Günü sözleri ve duygusal mesajlar

*İnsan fark ediyorki dildeki ve akıldaki en güzel kelime 'anne'ymiş. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor. Anneler Günün kutlu olsun.

*Sana ne kadar teşekkür etsem, biliyorum az olacak. Sen benim hayatımı aydınlatansın, varlığımın sebebisin... Anneler Günün kutlu olsun.

*Zaman geçse de eksilmeyen sevgimin sahibi.... Bizimkisi sonsuz bir sevgi anneciğim. Anneler Günün kutlu olsun.

*Karşılıksız tek sevgi ananın çocuğuna duyduğu sevgidir. Ben kendi çocuklarımda senin sevgini buldum. Ve seni ne çok sevdiğimi bir kez daha anladım . İyi ki seninle varım annem. Ellerinden öperim.

*Meğer dilimdeki en güzel kelimeymiş senin adın. Ne zaman "Annem" desem dünyama güneş doğuyor, ruhumu huzur kaplıyor Anneler Günün kutlu olsun canım annem.

*Senden yediğim terliğin acısıyla ağlarken bile "Anne" diyebiliyorsam bu ancak anne mucizesidir. Anneler Günün kutlu olsun cantanem.

*Benim annem, canım annem. Sen benim hayatımın, en büyük varlığısın. Sensiz bir hayat düşünemiyorum senin varlığın, beni hayatta en mutlu eden şey. İyi ki varsın ve iyi ki benim annemsin, senin gibi bir annem olduğu için gurur duyuyorum.

*Anneciğim seni ben çiçeklerden yemişten ve klasik dörtlüklerde anlatıldığından daha çok fazla severim.

*Bütün acılar üstüme yağınca sen bana açılan şemsiyesin annem. Seni çok seviyorum.

*Karşılıksız tek sevgi ananın çocuğuna duyduğu sevgidir. Ben kendi çocuklarımda senin sevgini buldum. Ve seni ne çok sevdiğimi bir daha anladım . İyi ki seninle varım annem.

*Kuzey rüzgarı da esse, kopsa da fırtına, sığınacağım tek liman sensin annem. Anneler günün kutlu olsun birtanem.

*Gücüme güç, umuduma umut katan annem.. Anneler günün kutlu olsun!

*Dün, bügün ve yarın..Daima seni sevdim, hep seveceğim. Bizimki bitimsiz, tanrısal bir sevgi.. Anneciğim anneler günün kutlu olsun.

*Yemek koyulurken, “bu kadar yeter” dedikten sonra mutlaka bir kaşık daha yemek koyan kişiye ‘anne’ denir. Ve o herşeye değerdir.

*Eğer bana gözlerinle değıl de kalbinle bakmış olsaydın, seni ne kadar sevdiğımı çok iyi anlardın..Anneler günün kutlu olsun canım annem.

*Anne güllerin bezemesi, gülden deste anne, sözümde tutuklu, tarifsiz beste anne, yanar yürek, can bitkin kafeste, anne hasret bağırda, anne içimde aheste. Seni çok seviyorum anne, anneler günün kutlu olsun.