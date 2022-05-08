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Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz Tansu Çiller'in kendisine yaptığı teklifini açıkladı

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz Tansu Çiller'in kendisine yaptığı teklifini açıkladı

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, "Tansu Çiller bana, 'Ben ablan olarak partinin başına geçeyim sen de ikinci adam ol' dedi" iddiasında bulundu.

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Son günlerde siyasete yönelik çıkışları ile gündeme gelen eski Başbakan Tansu Çiller’in teklifi ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile üçüncü ittifak iddiaları ile ilgili konularda Adalet Partisi ismi öne çıktı.

Partinin kritik konulara ilişkin ne karar alacağı ise merak konusu olurken Adalet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Vecdet Öz, Çiller ile dostane bir ilişkisi olduğunu fakat kendisinin AK Parti ile yakınlığını tasvip etmediğini söyledi. Öz, Çiller’in kendisine teklifte bulunduğunu açıkladı.

"Derin görüş ayrılıklarımızın olduğunu belirterek reddettim"
Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Öz, şunları söyledi:

“Tansu Hanım bir gün beni arayarak kahve içmeye davet etti. Ben de dostane bir şekilde bu daveti kabul ettim. Ülke gündeminden konuşacağımızı düşünerek gittiğim bu görüşmede Çiller bana siyasete dönmek istediğini açıkladı, ‘Ben ablan olarak partinin başına geçeyim sen de ikinci adam ol’ dedi. Bu işin ticaret işi olmadığını derin görüş ayrılıklarımızın olduğunu belirterek reddettim, örneğin o başkanlık sistemini tasvip ediyor, biz parlamenter sistemi.”

Ümit Özdağ'a açık kapı
“Ümit Özdağ’ın milliyetçiliği Atatürk milliyetçiliğine yaklaşmıştır ve bu bize yakın gelmektedir” diyerek ittifaka açık kapı bırakan Öz,  Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı ile ilgili de şunları kaydetti:

“Kemal Kılıçdaroğlu ittifakı altı parti ile sınırlandırmamalıydı. Dilinden Atatürk ve Cumhuriyeti düşürmeyen tüm partileri küçük büyük bakmaksızın toplamalıydı."

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