Sıfır araba alırken bu size de olabilir! Antalya'da sıfır Mercedes aldı 5 yıldır yatıyor

İkaz üzerine aracı aldığı servise götüren Aydemir, araca yağ eklemesi yapıldıktan sonra 'olumsuzluk yok' yanıtı alarak yoluna devam etti. Bunun üzerine aracına binmeye devam eden Aydemir, 10 bin ve 43 bin kilometrede de aynı sorun ile karşılaştı.