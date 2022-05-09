Sıfır araba alırken bu size de olabilir! Antalya'da sıfır Mercedes aldı 5 yıldır yatıyor
ANTALYA’da bir vatandaşın 5 yıl önce sıfır aldığı lüks otomobil adeta hayatını kabusa çevirdi. Aracın sık sık arıza yapması sonucu firma ile davalık olan ve davayı kazanan Mustafa Aydemir, “Alırken hayallerim yüksekti ama çok hayal kırıklığı yaşadım. Benim bu yaşadıklarımı normal bir vatandaş yaşasa ben inanmazdım. Yaşanmaması gereken her şeyi yaşadım. Değiştirmemek için ellerinden geleni yaptılar” dedi.
ANTALYA’da yaşayan Mustafa Aydemir, 7 Şubat 2017 tarihinde Mercedes marka C-200 d AMG tipi 2017 model aracı 136 bin TL’ye satın aldı. İddiaya göre, araç alındıktan 3 ay sonra 5 bin kilometrede yağ ikaz lambası yanmaya başladı.
İkaz üzerine aracı aldığı servise götüren Aydemir, araca yağ eklemesi yapıldıktan sonra 'olumsuzluk yok' yanıtı alarak yoluna devam etti. Bunun üzerine aracına binmeye devam eden Aydemir, 10 bin ve 43 bin kilometrede de aynı sorun ile karşılaştı.
Aldığı sıfır araçla adeta hayatının kabusunu yaşayan adam, tekrar servise giderek aracının yenilenmesini istedi. Servis yetkilileri ise sorunun aracın yeni olduğu gerekçesi ile meydana geldiğini ve ilerleyen süreçlerde ortadan kalkacağını belirterek, Aydemir’in isteğini geri çevirdi.
Mahkeme tüketici haklı bulunca servis yetkilileri davayı Yargıtay'a taşıdı
Aydemir ise olayı mahkemeye taşıdı. Dava sürecinde mahkeme Aydemir’i halkı bularak, aracın yenisi ile değiştirilmesi yönünde karar verdi. Servis yetkililerinin itirazı üzerine dava istinaf mahkemesinden dönerek Yargıtay’a taşındı.