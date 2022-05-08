İkbal Gürpınar ne dedi Suriyeli mülteci ve 15 Temmuz sözleri olay oldu

İkbal Gürpınar'ın Suriyeliler hakkında söyledikleri gündem oldu. Tepki çeken açıklamaların ardından ünlü sunucu İkbal Gürpınar özel hayatı ile de merak ediliyor. 52 yaşında olan İkbal Gürpınar aslen Kırıkkale doğumlu. 2 kez evlilik yapan İkbal Gürpınar'ın ilk eşi Burhan Karagözlü ikinci eşi ise Emre Ermiş olmuştur. İkbal Gürpınar'ın Efe ve Alper adında oğlu var.

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İkbal Gürpınar katıldığı bir programda Suriyeliler hakkında ilginç açıklamalarda bulundu, tepki çeken sözleri söyleyen İkbal Gürpınar'ın ailesi, özel hayatı da merak konusu oldu. Her fırsatta ölümden korkmuyorum diyen İkbal Gürpınar kimdir, aslen nereli, evli mi eşi kimdir araştırması başladı.

Ülke TV'de Esra Elönü'nün Arafta Sorular programına katılan İkbal Gürpınar, '15 Temmuz'u kesinlikle Suriyeliler sayesinde kazandık' dedi.

İkbal Gürpınar o sözlerinde, "Basını bir takip edin, Suriye'deki olay patlamadan evvel, 'feci bir kuraklık olacak' haberler vardı. Bir de meteoroloji duyurmuştu, kuraklık olacaktı. Suriyeliler geldi yağmur üstüne yağmur yağdı" dedi.

İkbal Gürpınar 51 yaşında ve aslen Kırıkkale doğumlu. Emre Ermiş (e. 2013–2016), Burhan Karagözlü (e. 2004–2009) ile evli olan İkbal Gürpınar Alper ve Efe adında oğlu var.

İkbal Gürpınar kimdir: İkbal Gürpınar, 4 Ekim 1969 tarihinde Kırıkkale’de dünyaya geldi. Alper İhsan ve Mehmet Efe isimli iki evlat annesi.

Kırıkkale İmam Hatip Ortaokulu, Çankaya Lisesi, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden mezun oldu. Liseyi dışarıdan bitirdiği için birçok kadına okuma şevki aşılayıp, binlerce kişinin dışarıdan okumasına vesile oldu. Sunuculuğa 1992 yılında Polis Radyosu’nda başladı. 1994 TRT’de başlayan televizyon hayatı boyunca bir çok projeye imza attı. 2007’den 2015’e kadar KANAL 7’de İkballe Diyar Diyar ve Kabe Yollarında gibi hafızalara kazınan programları sundu.

Okan Üniversitesi & Lhr Danışmanlık ‘tan 360 yaşam koçluğu, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden mediatörlük, Ortadoğu Amme İdaresi’nden de ithalat-ihracat elemanı sertifikalarına sahip oldu. Son iki yıldır Keçiören Belediyesi Ramazan Programlarını çeşitli televizyonlarda sunmakta. Kitapları, şiir, masal albümleri, sanatçı dostlarıyla yaptığı düetlerle milyonlarca kişiye ulaşmaya devam etmekte, bireysel koçluk ve mediatörlük yapmakta. Şiir okumak, dünyayı gezmek, rafting-zipline-yamaç paraşütü yapmak, amatör kaptanlık, dalgıçlık hobileri arasında.