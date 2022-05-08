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Taksim’de dehşet anları: 'Abi ben öleceğim' diyerek aşağıya atladı

Taksim’de dehşet anları: 'Abi ben öleceğim' diyerek aşağıya atladı

Taksim Cumhuriyet Altgeçidinin üstüne çıkan ve alkollü olduğu iddia edilen yabancı uyruklu bir şahıs, yanına yaklaşan bir kişiye “Abi ben öleceğim” dedikten sonra aşağıya atladı. Metrelerce yükseklikten yola düşerek yaralanan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 11.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Cumhuriyet Altgeçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen yabancı uyruklu erkek bir şahıs, altgeçidin üstüne çıkarak beklemeye başladı.

Bir süre bağıran şahıs ardından kendisiyle konuşmak isteyen birine, “Abi ben öleceğim” dedi. Şahıs dakikalar sonra metrelerce yükseklikten atlayarak intihar etti.

“Abi ben öleceğim” diyerek aşağıya atladı
Yola düşerek yaralanan şahsı gören çevredeki vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yaralı şahsın çevresinde önlem aldı. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsı yaptıkları ilk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanede kontrolleri yapılarak tedavisi tamamlanan şahsın, taburcu edildiği öğrenildi.

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