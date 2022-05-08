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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Anneler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Anneler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Oktay mesajında "Anne duası üzerimizden eksik olmasın." dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Saygı ve sevginin en yücesini hak eden, vefanın, cefanın, fedakarlık ve adanmışlığın timsali, cennet parçası analarımızın Anneler Günü'nü can-ı gönülden kutluyor, ahiret yurdundaki annelerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Anne duası üzerimizden eksik olmasın." ifadelerini kullandı.

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