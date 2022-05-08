Green Card sorgulama sayfası 2022 Green Card sonuçlarına nereden bakılır?

Green Card yani Türkçesiyle Yeşil Kart sonuçları için beklenen tarih geldi. Dünya üzerinde 55 bin kişiye sürekli oturma vizesi veren Green Card için aralarında Türkiye’nin de yer aldığı ülkelerden başvuranlar arasında çekiliş düzenleniyor. Peki Green Card sonuçları nereden öğrenilir, Green Card sonuçları sorgulama ekranı TC ile giriş sayfası

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Kazananların 21 yaş altı çocuklarına ve eşlerine ömür boyu ABD’de yaşama, yerleşme ve çalışma hakkı sağlayan Green Card yani Türkçesiyle Yeşil Kart sonuçları için beklenen tarih geldi. Dünya üzerinde 55 bin kişiye sürekli oturma vizesi veren Green Card için aralarında Türkiye’nin de yer aldığı ülkelerden başvuranlar arasında çekiliş düzenleniyor.

Green Card başvurusu yaparak Amerika hayali kuranların sabırsızlıkla beklediği Green Card 2022 sonuçları bugün açıklanacak. 1990 yılından bu yana göçmenlik vizesi DV Lottery (Diversity Visa Program) adı altında her yıl bir defa yaptığı bir çekiliş ile ABD vatandaşı olma imkanı sunuluyor.

Sonuçlar nereden öğreniliyor: Green Card başvuru sonuçları 7 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00'da ABD hükümeti tarafından açıklanacak.

GREEN CARD SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Green Card nedir: Green Card kazanan kişiler, Amerika Birleşik Devletleri’nde ömür boyu yaşama ve çalışma hakkına sahip oluyor. Green Card sahipleri, oy kullanmak dışında Amerikan vatandaşları ile tamamen aynı haklara sahip oluyor. Amerika’da tüm ailesiyle beraber yaşayabiliyor, İş kurabiliyor, isterse devlet memuru olabiliyor. Aynı zamanda ABD’ye tamamen yerleştikten sonra, 5 sene içinde tam vatandaşlığa geçilebiliyor.