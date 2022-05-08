Rusya Luhansk'ta okula hava saldırısı düzenledi: 60 ölü

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 74. gününde devam ediyor. Luhansk Valisi Sergey Gayday, bölgede bulunan bir okula düzenlenen hava saldırısında 60 kişi hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 74. güne girildi. Ukrayna'nın Luhansk bölgesinin Valisi Sergey Gayday, Bilogorivka köyündeki bir okulun Rus güçlerin hava saldırısında yıkıldığını, okulun sığınağında bulunan 60 kişinin ölmüş olabileceğini duyurdu.

Gayday, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Bilogorivka köy okuluna 7 Mayıs'ta düzenlenen hava saldırısında bina yıkıldı ve yangın çıktı. Yangın 4 saat süren çalışmaların ardından söndürüldü. 7'si yaralı 30 kişi enkaz altından çıkartıldı. Büyük olasılıkla enkaz altında bulunan 60 kişi yaşamını yitirdi" bilgisini paylaştı.

Şipilovo köyünde iki katlı bir apartmanın da Rus güçlerin hava saldırısında yıkıldığını belirten Gayday, 11 kişinin enkaz altında kaldığını kaydetti.

UKRAYNA: RUS ORDUSU 25 BİN 500 ASKERİNİ KAYBETTİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun yaklaşık 25 bin 500 asker, 199 uçak, 156 helikopter ve 1130 tankını kaybettiğini bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından Rus ordusunun 24 Şubat-8 Mayıs dönemindeki kayıplarına ilişkin yapılan açıklamada, Rus ordusunun son 24 saatte 400 askerini daha kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, Rus ordusunun toplam 25 bin 500 asker kaybettiği ve Ruslara ait 199 uçak, 156 helikopter, 1130 tank, 2 bin 741 zırhlı araç, 509 top, 179 roketatar sistemi ve 86 hava savunma sisteminin imha edildiği vurgulandı.

Rus güçlerinin 1961 araç, 12 gemi ve hafif sürat teknesi ile 360 insansız hava aracını da yitirdiği aktarılan açıklamada, Rusların fırlattığı 92 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

RUSYA: UKRAYNA'YA ABD VE BATI'DAN GELEN SİLAHLARI YOK ETTİK

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, İskender füze sistemi ile Harkov’daki Krasnograd ve Karlovka tren garları civarında ABD ve Batı ülkelerinden gelen silah ve askeri teknik araçların yok edildiğini söyledi.

Konaşenkov, Ukrayna’daki savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Denizden ve havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli silahlarla Artsiz, Odessa ve Voznesensk bölgelerindeki askeri havaalanlarında bulunan Ukrayna hava kuvvetlerine ait, insansız hava araçları dahil havacılık teçhizatı ve havacılık silahlarının imha edildiğini kaydeden Konaşenkov, “İskender taktik füze sistemi ile Harkiv bölgesinde Krasnograd ve Karlovka tren istasyonları civarında ABD ve Batı ülkelerinden teslim edilen büyük miktarda silah ve askeri teknik araç ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 58. Motorize Piyade Tugayı personeli vurularak yok edildi.” ifadelerini kullandı.