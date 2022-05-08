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Bakan müjdeyi duyurdu: Ekstra yüzde 7 prim ve yüzde 2 gece zammı yaptık

Bakan müjdeyi duyurdu: Ekstra yüzde 7 prim ve yüzde 2 gece zammı yaptık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlıkta çalışan personellere emeklerinin karşılığını vermek için son derece yoğun çalıştıklarını söyleyerek, “2022 Nisan ayında aldığımız kararla bakım elemanlarımıza ekstra yüzde 7 prim ve yüzde 2 gece zammı yaptık. Yeni düzenlemelerle birlikte bu iyileştirme oranı ücretlere yüzde 47’nin üzerinde bir artışla yansımız olacak” dedi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Anneler Günü dolayısıyla sosyal hizmet kuruluşlarında çalışan annelerle bir araya geldi. Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübünde gerçekleşen buluşmada konuşan Bakan Yanık, annelere değer verdiklerini ve gelecek nesillerin sağlıklı olması için öncelikle annelerin şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini ve bunu sağlamak için aralıksız olarak çalıştıklarını söyledi.

“Bakım elemanlarımıza ekstra yüzde 7 prim ve yüzde 2 gece zammı yaptık”
Bakanlık olarak insan odaklı politikalar oluşturduklarının altını çizen Bakan Yanık, “Devletimizin himaye ettiği, gerek çocuklarımıza, gerek kadınlara, gerek yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza bakım hizmeti veren personelimizin, iş tanımlarının ötesinde sevgi dolu yürekleriyle çalıştıklarını bilmek bizi son derece mutlu ediyor. Alanında uzman personelimiz, kurumlarımızdaki misafirlerimizi, annelerin tebessümünde bulunan sıcaklık ve güvenle ağırlıyorlar. Bu eşsiz özveriyle beslenen çocuklar, sevgiyle geleceğe hazırlanıyor, engelli vatandaşlarımız hayatını güven içinde geçiriyor, büyüklerimiz huzurla hayatını sürdürüyor. Bu çalışmalar, karşılığı hiçbir maddi değerle ölçülemeyecek sevginiz ve ilginizle büyüyor, gelişiyor, karşılık buluyor. Biz de Bakanlık olarak çalışma arkadaşlarımızın emeklerinin karşılığını vermeye gayret ediyoruz. Onlar için mümkün olanın en iyisini yapmak üzere çalışıyoruz.

Bu doğrultuda aldığımız kararla 2022 Nisan ayında aldığımız kararla bakım elemanlarımıza ekstra yüzde 7 prim ve yüzde 2 gece zammı yaptık.

Yeni düzenlemelerle birlikte bu iyileştirme oranı ücretlere yüzde 47’nin üzerinde bir artışla inşallah yansımamız olacak. Ayrıca sorumluluk tazminatı ile yürürlük süresine ilişkin iyileştirmeler de netleşmiş olacak” dedi.

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