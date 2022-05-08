Meteoroloji ve uzmanlardan kritik uyarı saatlerce sürecek metrekareye 50 kg yağacak! Bu illerdekiler dikkat

Öte yandan kuvvetli yağış uyarısı da yapıldı ve şu ifadeler kullanıldı:

Yağışların Van çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.