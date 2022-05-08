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Meteoroloji ve uzmanlardan kritik uyarı saatlerce sürecek metrekareye 50 kg yağacak! Bu illerdekiler dikkat

Meteoroloji ve uzmanlardan kritik uyarı saatlerce sürecek metrekareye 50 kg yağacak! Bu illerdekiler dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Mayıs ayı ile birlikte havaların ısınması beklenirken metrekareye 50 kilogram yağış düşeceği bildirildi. Bu illerdekiler dikkat! Uzman isim Orhan Şen de il il açıkladı. İşte son hava durumu açıklaması

Meteoroloji ve uzmanlardan kritik uyarı saatlerce sürecek metrekareye 50 kg yağacak! Bu illerdekiler dikkat

Meteoroloji'den yeni hava durumu açıklaması geldi. 8 - 14 Mayıs 2022 tarihli hava tahmini için şu açıklama yapıldı:

Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak artacağı, ülkemizin iç ve batı kesimlerinde mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji ve uzmanlardan kritik uyarı saatlerce sürecek metrekareye 50 kg yağacak! Bu illerdekiler dikkat

Öte yandan kuvvetli yağış uyarısı da yapıldı ve şu ifadeler kullanıldı:

Yağışların Van çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji ve uzmanlardan kritik uyarı saatlerce sürecek metrekareye 50 kg yağacak! Bu illerdekiler dikkat

Prof. Dr. Orhan Şen yaptığı son açıklamada "Yağış doğuya yaslandı. Batıda 3-4 gün yağış yok. Pazartesi akşamı ve Çarşamba günü 10'ar saatlik Güney Ege ve Batı Akdeniz bölgesine yağış geliyor. 

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Meteoroloji ve uzmanlardan kritik uyarı saatlerce sürecek metrekareye 50 kg yağacak! Bu illerdekiler dikkat

Doğuda yağışa devam. Sıcaklıklar batıda ortalamada doğuda altında. Bugün Parçalı bulutlu İstanbul 19 İzmir 26 Ankara 18 Antalya 24 derece" ifadelerini kullandı.

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