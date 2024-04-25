MHP kulislerinde konuşuluyor! Bahçeli'nin Ferdi Tayfur'lu mesajının iki temel nedeni ortaya çıktı

23 Nisan resepsiyonuna ve 23 Nisan oturumuna katılmayan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin iki nedenle mesaj verdiği konuşuluyor. Bahçeli'nin DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi salonunda Türk bayrağının kaldırılmasına yetkililerin net tavır göstermemesine tepki gösterdiği ve AK Parti çevrelerinde "oy oranındaki gerileme MHP kaynaklı" söyleminden rahatsız olduğu belirtiliyor.

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Milliyetçi Hareket Partisi'nin resmi sosyal medya hesabından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yürüyüş yaptığı anlar paylaşıldı.

Paylaşımın arka fonunda ise Ferdi Tayfur'un Söyleten Sensin isimli şarkının sitem dolu sözleri dikkat çekti.

Şarkının sözleri 'mesaj mı gönderiyor' sorularının sorulmasına sebep oldu.

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, MHP kaynaklarından edindiği bilgileri canlı yayında aktardı.

Görüntünün X'ten paylaşılmasının ana nedeninin TBMM'deki özel oturuma ve resepsiyona katılmaması sonrası, 'Sağlık durumu iyi değil, ameliyat olacak' iddialarını yalanlama amaçlı olduğunu belirtiliyor.

Ferdi Tayfur'lu sitem dolu şarkının seçilmesinin iki nedeni olduğunu, MHP kulislerinde konuşulduğunu belirten Canova sözlerine şöyle devam etti:

"Türk bayrağının indirilmesine yetkililer yeterince tepki göstermedi"

Ama bir de fonda kullanılan şarkı var. Ferdi Tayfur'un söylediği "Sensin" isimli parçası. Şarkının sitem dolu sözleri dikkat çekti. MHP kulislerinde nabız tuttum. Öncelikle şunu söyleyeyim; Devlet Bahçeli'nin TBMM 23 Nisan törenlerine katılmamasının da bu şarkı ile vermeye çalıştığı mesajın da kodları var. İki temel nedenden söz ediliyor. Birincisi DEM Parti'nin kazandığı Diyarbakır Belediyesi'nde ilk icraatın belediye meclis salonundaki Türk bayrağının kaldırılması. MHP lideri buna çok tepkili. Bu duruma, karşısındaki tepkisizliğe bir tepki olarak Meclis'e gitmediği konuşuluyor. İlgililerin gereken tepkiyi göstermediği düşüncesi var MHP'de. Devlet Bahçeli bu konuda yaptığı açıklamada, "Türk bayrağını kabullenemeyenler, vatandaşlıktan derhal çıkarılmalı, mallarına-mülklerine el konulmalı, bunun yanında dem parti hakkında kapatma davasının açılarak bölücü milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmalı" ifadelerini kullanmıştı. Bu durumu özgürlük ve demokrasi çerçevesinde normalleştirip yumuşatmak felakete çanak tutar uyarısında bulunmuştu. Bahçeli'nin bu tutumuna karşın ilgili konumda olanların güçlü ve net bir tavır koyamadığı ifade ediliyor.

"Oy oranındaki gerileme MHP kaynaklı" söyleme tepki

İkinci neden ise yerel seçim sonrası gündeme getirilen bir söylem. AK Parti'nin seçimdeki oy oranı gerilemesinin MHP'den dolayı olduğuna ilişkin bir takım tespitler. Bu tespitler bazı eski AK Partili kurmaylarca da açıktan yapıldı. En son Fatih Erbakan, TBMM resepsiyonunda gazetecilere "AK Parti'ye biz kaybettirmedik, bazı yerlerde MHP kaybettirdi" dedi. İşte bu söylem de MHP'de rahatsızlık yaratıyor. MHP'nin bakışı bunun aksine. Güç kazandırdığı yönünde ve varlığını işbirliğine dayandırdığı yaklaşımları topyekûn reddediliyor

"Cumhur İttifakı'nı bozmayız"

Peki, tüm bunlar ittifakı olumsuz etkiler mi? Konuştuğum parti kaynakları "Biz cumhur ittifakını bozmayız" mesajını net şekilde verdi. Ancak "Bu söylemi dile getiren, böyle düşünenler buyursun ne yapıyorsa yapsın" diye de bir tepki var. Fakat dediğim gibi Cumhur İttifakı'nda bir sorun olmadığının altı çiziliyor. MHP lideri Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki güçlü diyaloğa da vurgu yapılarak, "Buradan ittifak bozulmaz" mesajları veriliyor.

Erdoğan-Özel görüşmesine tepki yok

Diğer yandan yeni anayasa süreci ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özgür Özel ile görüşecek olmasına tepki mi var?" sorusunu da MHP'li kaynaklara yönelttim. Bu konuda hiçbir rahatsızlık olmadığı ifade ediliyor. "Anayasa toplumun genelini ilgilendiriyor. Hemen herkes görüşünü masaya koyar. Meclis'te her parti ile görüşülebilir. Bundan rahatsızlık duymak bir yana aksine memnun oluruz" mesajları verildi.