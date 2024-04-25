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Fatih Altaylı gündeme getirdi Ahmet Hakan park yerini kaldırdı

Fatih Altaylı gündeme getirdi Ahmet Hakan park yerini kaldırdı

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İSPARK’a ait bir park yerinin kendisine tahsis edildiğini söyleyen gazeteci Fatih Altaylı’ya yanıt verdi. Evinin önünde saldırıya uğraması üzerine güvenlik gerekçesiyle park yeri tahsis edildiğini anlatan Hakan, "Dünden itibaren kaldırıp attım o park yerini" diye yazdı.

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Fatih Altaylı, Ahmet Hakan’ın “Mütevazı bir hayat yaşayın” söylemi üzerine YouTube yayınında “Ahmet Hakan’ın evinin önünde arabası için bir park yeri var. Sağa sola mütevazılık tavsiye eden Ahmet Hakan’ın ne ayrıcalığı var ki evinin önünde kendisine bir araçlık otopark tahsis ediliyor?” sözleri gündem oldu.

İddiaların odağındaki isim olan Hakan, Altaylı’ya bugünkü yazısında yanıt verdi.

İçişleri Bakanlığı güvenlik gerekçesiyle önerdi

Hakan, hükûmetle arasının limoni olduğunu belirttiği bir dönemde, evinin önünde saldırıya uğraması üzerine devreye giren İçişleri Bakanlığı’nın kendisine bir park yeri tahsis etmesi için girişimde bulunmasını önerdiğini anlattı.

Hakan, “Nefret ederim böyle şeylerden. İmtiyaz, ayrıcalık konularında çok hassasım. Her türlü eleştiriye tamam ama böyle bir eleştiriye kayıtsız kalmam mümkün değil. Konuyu uzun uzun anlatmamın tek nedeni budur. Ve sonuç: Güvenlikmiş şuymuş buymuş hiç umursamadan... Dünden itibaren kaldırıp attım o park yerini" diye yazdı.

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