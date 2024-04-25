Diploması sahte, marka ismi çalıntı! Patiswiss'in sahibi Elif Tunaoğlu ile ilgili şok iddialar

Sosyal medyada bir vatandaşın Patiswiss marka çikolataların küflendiğine dair fotoğraflar paylaşmasına tehditvari bir dille yanıt veren Yönetim Kurulu Başkanı Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, tepkilerin ardından görevinden istifa ederken ortaya çok ciddi iddialar atıldı.

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Geçtiğimiz hafta sonu sosyal medyada bir kadının, satın aldığı Patiswiss marka çikolatanın küflenmiş olduğunu öne sürerek fotoğraflarını paylaşması sonrası Patiswiss Yönetim Kurulu Başkanı Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun müşteriye alaycı cevabı gündem oldu.

Tepki çeken açıklamaların ardından Tunaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrıldığını duyurdu.

Yerine kocası geçti

Markadan yapılan son açıklamada ise Tunaoğlu'nun yerine kocası Ali Sinan Tunaoğlu'nun getirildiği duyuruldu.

Marka ismi çalıntı çıktı

Öte yandan Hürriyet'in haberine göre marka ve Tunaoğlu için ortaya çok ciddi iddialar atıldı. İsviçreli Patiswiss AG markası, isimlerinin kopyalandığı, Türkiye’de aynı isimle faaliyet yürüten marka ile hiçbir ilişkileri olmadığı ve bu ‘çakma’ şirket hakkında hem İsviçre hem de bazı Avrupa ülkelerinde açılan isim hakkı davalarının devam ettiğini söyledi.

Diploması sahte iddiası

Diğer bir iddia ise daha ciddi... LinkedIn profiline göre Tunaoğlu, 2011-2013 yılları arası Hacettepe'de Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisans yapmı. Ancak bu programın ilk mezunlarını 2015 yılında verdiği ortaya çıktı. Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Erdi Daşdemir ise "Böyle bir mezunumuz yoktur" dedi.