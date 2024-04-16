Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar: Milletimizin mesajını aldık

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimlerden sonra partisinin ilk grup toplantısında konuştu. Bahçeli, "31 Mart'a tesir eden olgulardan biri ekonomik sıkıntılardır. Parti olarak milletimizin mesajını aldık ve çalışmaları başlattık. " dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan satır başları:

Türk siyaset yapısını taleplere göre yeniden ele almalı, yeni anayasa ile taçlandırmalıyız. Türk devrinde insanımızın mutlu olacağı dönemin kapılarını el birliği ile açmalıyız. Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevaplar hazırlayarak kalıcı reformları hayata geçirmeliyiz. Fiyat ve finansal istikrarı artırarak, adil ve insani paylaşımı canlandırarak Türkiye ekonomisini zincirlerinden kurtarmalıyız.

Geleceğin süper gücü Türkiye'dir

MHP Türkiye'nin elde ettiği demokrasiye gönülden bağlıdır. Temel hak ve hürriyetlere saygı duymaktadır MHP. Hukukun üstünlüğüne inanmaktadır. Din ve vicdan özgürlüğünü savunmaktadır. Geleceğin süper gücü Türkiye'dir. İstanbul'un fethinin 600. yılı olan 2053'te bu ideal gerçekleşecektir.

Türkiye'de iktidar tekdir o da cumhurbaşkanlığı kabinesidir

Türk milleti hükmünü vermiştir. 5 yılın yerel yöneticileri seçilmiştir. 14-28 Mayıs'ta yapılan seçimlerden 10 ay sonra milletimiz bu defa yerel seçim için sandık başına gitmiştir. Seçimsiz geçecek 4 yılın önü açılmıştır. Karara saygılıyız. Sonuçlar hayırlı olsun. Yerel seçimlerin doğası ile genel seçim doğası farklıdır, ikisini birbirine karıştırmak yanlıştır. 31 Mart'tan sonra el değiştiren, birinin çıkıp diğerinin indiği iktidar yapısı yok. Yerinde sayan Türkiye yoktur. Yerel iktidar olduk diyenler hayal alemindedir. Türkiye'de iktidar tekdir o da cumhurbaşkanlığı kabinesidir.

Özgür Özel'e tepki

Kendi partilerinde disiplin hakimiyeti kuramayanların ulaştıkları sonuçlara güvenip zafer nutukları atmaları mizahi yanılgıdır. Bugün şımaranların yarın milletten şamarı yemeleri mukadderdir. Seçimlerde katılım oranı düşmüş, milli irade tam olarak sandığa yansımamıştır. Tavanı çatlamış partinin ayağı yere basmayacak, ayakta kalması mucizelere bağlıdır. Kendilerini dev aynasında görenlerin yeni bir dünya görüşü yoktur. Gelip geçici seçim başarısının nasıl ağır bir yüke dönüşeceğini milletimiz şahit olacaktır.

Parti olarak milletimizin mesajını aldık

31 Mart'a tesir eden olgulardan biri ekonomik sıkıntılardır. Parti olarak milletimizin mesajını aldık ve çalışmaları başlattık. Milletimize hizmet yolculuğunu sürdüreceğiz. Müfteriler partimizin oy oranını düştüğünü, eridiğimizi utanmadan yazanlar, atıp tutanlar oldu. Hepsini not ettik. Bu bay ve bayanların MHP'yi tanımadıklarını gayet iyi biliyoruz.

MHP oy oranı yüzde 16.62'dir

İl genel meclis seçimlerinde MHP oy oranı yüzde 16.62'dir. Hani nerede azalan seçmen desteğimiz. 31 Mart'ı işlerine geldiği gibi okuyanlar zillettedir, kalpleri de kaskatı kesilmiştir. MHP seçimlerden başarı ile çıkmıştır. Kimse bu başarıyı karalamaya teşebbüs etmemelidir. Türk milleti geleceğini Cumhur İttifakı'nda görmüştür. Türk tarihi sandıkta yazılmamıştır.

Netenyahu istifa etmeli

Kiev ile Moskova İstanbul'da el sıkışmalı. Zalimlerin tezgahını boşa çıkarmalıdır. Barış herkesin yararınadır. İsrail İran geriliminin son bulması, orta doğuya barışın hakim olması dileğimizdir. İran-İsrail saldırısı ile adeta Gazze katliamının perdelenmesi için iki devletin ön planda olduğu tiyatro sergilendi. Netanyahu canidir. İstifa etmeli, hesap vermelidir. Filistin devleti kurulmadan sular durulmayacak, Orta Doğu'da barış sağlanmayacaktır. MHP'nin dış politikasının özü tam bağımsızlıktır.

HDP kapatma davası sonuçlanıp sıra DEM'e gelmeli

Reformist adımlar atılmalıdır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin aksayan yönlerinin tamir edilmesi önceliğimizdir. HDP kapatma davası sonuçlanıp sıra DEM'e gelmeli. Başka isimlerle açılması engellenmelidir.

Yeni anayasa hazırlığı olmalı

Önümüzdeki gündemlerden biri de sivil ve kapsayıcı anayasa hazırlığı olmalıdır. Biz hazırız, darbe anayasasını rafa kaldırılmasının uzlaşma, emek, sabır gerektirdiğine inanıyoruz. Milletimizin her talebi başımızın üstündedir.

Teleferik kazasında sorumluların hesap vermesini temenni ediyorum.