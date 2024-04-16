İran İsrail saldırısı öncesinde ABD'ye bilgi verdi mi? John Kirby açıkladı

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İranlı yetkililerin İsrail’e yönelik saldırının zamanlaması ve hedefleri konusunda ABD’ye önceden bilgi verdiği iddiaları için “çok saçma” dedi.

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İran’ın İsrail’e yönelik saldırısının yankıları sürerken, ABD cephesinden yeni açıklama geldi. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İranlı yetkililerin İsrail’e yönelik saldırının zamanlaması ve hedefleri konusunda ABD’ye önceden bilgi verdiği yönündeki iddiaların “çok saçma” olduğunu söyledi. “İran bize zaman ya da hedef bildiren bir mesaj asla vermedi” diyen Kirby, “İran’ın bize ne yapacaklarına dair bir mesaj ilettiğine yönelik tüm bu söylentiler çok saçma” şeklinde konuştu.

“İran’ın telefon açıp ’İsrail’i 300 seyir füzesi ve insansız hava aracıyla vurmak üzereyiz. Size haber vermek istedik. Bu arada vuracağımız şey de şu’ diyeceği bir dünya hayal edebiliyor musunuz?” diye soran Kirby, “Üzgünüm, böyle bir şey olmadı. Kaynakların kendi duydukları hakkında size ne söyleyebileceklerini bilemem. Ben size ne duyduğumuzu söylüyorum” ifadelerini kullandı. ABD’nin İran ile iletişim kurduğunu doğrulayan Kirby, bu iletişimin ayrıntıları hakkında bilgi vermedi. Kirby, bunların hiçbirinin İran’ın hafta sonu gerçekleştirdiği saldırının ayrıntıları ile ilgili olmadığını vurguladı.

Ne olmuştu?

İran geçen hafta İsrail topraklarını insansız hava aracı ve füzelerle hedef almış, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, “Siyonist rejimin Şam’daki İran konsolosluğuna yönelik saldırısına cevap olarak Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri, Siyonist rejimin topraklarına düzinelerce insansız hava aracı ve füze ateşledi” ifadeleri kullanılmıştı. İran’ın saldırı hakkında ABD’yi önceden bilgilendirdiği iddiaları kamuoyuna yansımıştı.