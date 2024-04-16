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Hatay'da bir otomobil park halindeki 2 araca çarptı, sonra kaçtı

Hatay'da bir otomobil park halindeki 2 araca çarptı, sonra kaçtı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan otomobil park halindeki iki araca çarparak devrildi, sürücüsü kaza yerini terk etti.

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Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 CRM 736 plakalı otomobil, Meydan Mahallesi’nde kontrolden çıkarak park halindeki iki araca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobil sürücüsünün kaza yerini terk ettiğini belirledi.Otomobil, çekici vasıtasıyla yoldan kaldırılırken polis, sürücünün bulunması için çalışma başlattı.

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