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Özgür Özel'in yeni imajı dikkat çekti önce gözlüklerini çıkardı şimdi de...

Özgür Özel'in yeni imajı dikkat çekti önce gözlüklerini çıkardı şimdi de...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart'taki yerel seçimlerden sonra iki ameliyat geçirdi. Ses tellerinden ve gözlerinden ameliyat olan Özel, son olarak saçlarını boyattı.

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31 Mart'taki Yerel seçimler sürecinde, belediye başkan adaylarının yanında aktif bir şekilde sahalarda olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimlerin ardından operasyonlar geçirmişti.

CHP lideri Özel, 5 Nisan'da ses tellerinden operasyon geçirmişti. 7 ve 8 Nisan tarihinde ise, gözlerinden mercek ameliyatı olduğu açıklanmıştı.

Yıllardır taktığı gözlüklerinden kurtulan Özgür Özel, bu kez de saçlarını boyatmasıyla gündeme geldi.

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