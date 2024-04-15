Barış Alper Yılmaz: Tek hedefimiz şampiyon olabilmek

Galatasaray'ın jokeri Barış Alper Yılmaz, 4-0'lık Alanyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'de 32. haftanın kapanış maçında Galatasaray, konuk olduğu Alanyaspor'u 4-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

2 gol attığı karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Barış Alper Yılmaz, "Kazandığımız için çok mutluyum. İlk yarı istediğimiz performansı veremedik. Sonra konuştuk ve ikinci yarıda kendimize geldik. Alanyaspor'u da tebrik ederim, iyi bir mücadele oldu" dedi.

"Tek hedefimiz şampiyon olabilmek"

23 yaşındaki milli futbolcu, "Tek hedefimiz şampiyon olabilmek. Bunun için mücadele ediyoruz. Taraftarımıza armağan olsun" açıklamasını yaptı.