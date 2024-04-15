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Alanya'da saha kenarı karıştı! Fatih Tekke kırmızı kart gördü

Alanya'da saha kenarı karıştı! Fatih Tekke kırmızı kart gördü

Trendyol Süper Lig'in 32. Haftasında, Galatasaray'ın deplasmanda Alanyaspor'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke kırmızı kart gördüm.

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Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor, sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Zirve yarışında kritik önem taşıyan mücadelenin henüz başlarında ev sahibi ekibin teknik direktörü Fatih Tekke, kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın 18. dakikasında taca çıkan top sonrası Fatih Tekke, bulunduğu alanı terk ederek yardımcı hakeme doğru gidip itirazlarda bulundu.

Alanyaspor'un yedek kulübesinin de tepki gösterdiği yardımcı hakeme doğru ilerleyen Fatih Tekke'nin yoğun itirazları sonrası karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın, deneyimli çalıştırıcıya kırmızı kartını gösterdi.

Kırmızı kart sonrası bir kez daha yardımcı hakemin bulunduğu noktaya hareketlenen Fatih Tekke'yi Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, sakinleştirmeye çalıştı.

Fatih Tekke, oyun alanını terk ederken maçın orta hakemi ve dördüncü hakemine de tepkisini dile getirdi.

Sonrasında ise deneyimli çalıştırıcı, kulübeden ayrılarak tribüne çıktı. 

Kaynak: Fanatik

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