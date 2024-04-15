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Okan Buruk'tan kadro açıklaması: Çok zorlandık

Okan Buruk'tan kadro açıklaması: Çok zorlandık

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray, Süper Lig'de 32. hafta maçında deplasmanda Alanyaspor'a ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı ekibin Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri:

Her maç çok zor. Son 7 maça girdik ve kazanarak devam etmek istiyoruz. Avantajımız var bunu sonuna kadar kullanmak istiyoruz.

Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Fatih Tekke hocanın planında topla oynamak var.

Kadro tercihi konusunda bu hafta çok zorlandık. Rakibin oyun yapısına göre zorlandık.

Herkesi hazır hale getirmek istiyoruz Davinson ve Ziyech oynayabilecek durumdaydı ama kenarda başlatmak istedik.

Zemin güzel, maç saatinin 20.00 olması iki takım için de avantaj.

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