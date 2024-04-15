Karagümrük - Fenerbahçe maçının Portekizli VAR'ı tam not aldı!

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettiği maçta VAR'da görev alan Portekizli Andre Narciso'nun performansı eski hakemlerden beğeni topladı.

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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakada hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalarken VAR koltuğunda ise Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Andre Narciso oturdu.

Fenerbahçe ilk yarısını 1-0 yenik durumda tamamladığı müsabakadan 2-1 galip ayrılırken VAR'da görev alan Portekizli Narciso'nun kararları da hakem otoritelerinden geçer not aldı.

NARCİSO, ERMAN TOROĞLU'NDAN GEÇER NOT ALDI

Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fotomaç gazetesindeki "İthal VAR işe yaramış!" başlıklı yazısında yabancı VAR hakeminin gerekliliğinden bahsetti.

Toroğlu söz konusu yazısında Andre Narciso'nun maç içindeki kararlarının da doğru olduğunu vurguladı.

Erman Toroğlu'nun yazısının tamamı şu şekilde:

İthal VAR işe yaramış!

Türkiye'de bir ilk ama uygulamada ikinci maç...

VAR büyük sorundu ve yabancı VAR'ın kesinlikle gelmesi gerekirdi.

İki senedir defalarca bunu dile getirdim, kayıtlarda var. Bu VAR'ı bizimkiler babalarının çiftliği gibi kullandılar. Kim daha etkiliyse VAR'a tayini yaptırdı, orada üç kağıtlar, iğrenç iğrenç pozisyon yorumları, televizyonlarda bunların adamları tam bir orta oyunu gidiyordu.

Evvelki gün Ankaragücü maçını seyredemedim ama dün akşam seyrettim. VAR, var gibiydi! İki defa olaya el koydu, ikisinde de haklıydı.

Bakın, şimdi VAR vardı böyle oldu.

Size ikinci soruyu soruyorum;

Olmasa ne olurdu? Düşünebiliyor musunuz konuşulacakları! Onun için bazı şeylere el konulmalı. Türk insanı da aptal yerine konulmamalı.

Bitmiş Türk hakemliği de yenilenmeli.

***

İlk yarıda Fenerbahçe iyi oynamadı. Bu şekilde oynayarak şampiyonluk gelmez. Karagümrük daha iyiydi. Ancak ikinci yarı oyuncu değişiklikleri, maça asılma, şampiyonluğa oynayacak takımın mücadele etmesi gibi görüntülerle sarı-lacivertliler maçı çevirdi.

Bu maçın ikinci 45 dakikası ilk yarı gibi olsaydı Fenerbahçe lige elveda derdi. Baktılar ki maç batığa kayıyor, iş ciddi, ipi sıkı tuttular.

Bu tip maçlarda "Ali, Veli iyi, 4-4-2, 5-3-2" konuşulmaz. Bu tip maçlarda 11 kişi mücadele edersin. İlk yarı Fenerbahçe iyi pres yapamadı. Tek tek pres yapmaya kalktılar, hepsi oyundan düştüler.

İkinci yarı takım halinde pozisyonlara basınca Karagümrük rahatsız oldu. Nitekim Karagümrük ikinci yarıda ilk yarıdaki oyunun oynayamadı.

Sarı-lacivertliler, Karagümrük karşısında bu maçı verseydi Süper Lig şampiyonluğuna veda edecekti.

Öyle bir ikinci yarı oynadılar, yani sırat köprüsünü geçtiler.

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Bakalım ithal VAR'lar ile futbolumuz ne hale gelecek, ithal VAR'lar gelince bizimkilerin şapkası da yere düşünce kel nasıl görünecek veya yapılan orta oyunlar nasıl görünecek göreceğiz.

DENİZ ÇOBAN: VAR HAKEMİN HATALARINDA DEVREYE GİRDİ

Eski hakem ve Fanatik yazarı Deniz Çoban, Andre Narciso'nun kararlarına tam not verdi. Çoban, hakemin açık hatalarında VAR'ın devreye girdiğini ve yerinde müdahalede bulunduğunu söyledi. Ayrıca Deniz Çoban, Narciso'nun performansından ziyade orta hakemin hatalı kararlarının göze daha çok gözüktüğünü de belirtti.

Deniz Çoban'ın Fanatik gazetesindeki "VAR damga vurdu" başlıklı yazısının tamamı şu şekilde:

VAR damga vurdu

Maça yabancı VAR damga vurdu. Hakemin açık hatalarında, yerinde müdahalelerde bulundu. Portekizli VAR hakeminin performansını övmekle birlikte, Türk hakemlerine de haksızlık etmek istemem. Hatalar o kadar açıktı ki bana göre yabancı ya da yerli kim VAR masasında otursa, bu pozisyonlar karışılmayacak gibi değildi. 45+1’de Karagümrük golü öncesi Güven’in İsmail’e yaptığı faulünü hakem atladı. İsmail’in sağ ayağına, Güven’in açık bir hamlesi var. Bu hamle İsmail’i düşürmeye yetti. Ama VAR’ın müdahale edemeyeceği bir pozisyondu. 54’te, Osayi rakip ceza sahasında iki oyuncunun arasından topu kurtardığında, solunda bulunan Rohden’den kendisini kurtaramadı. Hakemin hatalı şekilde ‘devam’ dediği pozisyonda VAR’ın yerinde bir müdahalesi ile penaltı kararı çıktı. Pozisyonda tartışan Osayi ve Ceccherini’ye çıkan sarı kartlar doğruydu.

Aldatma kararı doğru

77’de Fred’e, Ryan’ın acımasız hamlesine çıkan direk kırmızı kart doğruydu. 86’da İrfan Can yerde kalınca Numanoğlu, hatalı bir penaltı düdüğü çaldı. VAR bu açık hatayı yerinde bir müdahale ile yine düzeltti. 90+7’de Eysseric’in Mert ile ikili mücadelesinde, Karagümrüklüler penaltı beklerken, Numanoğlu’ndan aldatma kararı çıktı. Bence de pozisyonda penaltı yoktu ve Eysseric topu ayağından açtıktan sonra önüne doğru kayan oyuncunun teması gerçekleşmeden düşmeye başlıyor.