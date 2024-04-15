BIST 9.729
DOLAR 32,41
EURO 34,48
ALTIN 2.430,47
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

Tatilde müze ve ören yerlerini 1 milyon 700 binin üzerinde kişi ziyaret etti

Tatilde müze ve ören yerlerini 1 milyon 700 binin üzerinde kişi ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bayram tatilinde Türkiye'nin tarih ve kültür hazinelerini keşfetmek isteyen 1 milyon 784 bin 233 kişinin Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini ziyaret ettiğini bildirdi.

Abone ol

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tarih ve kültür mirasına büyük ilgi gösterildiğini belirterek, "Bayram tatilinde Türkiye'nin tarih ve kültür hazinelerini keşfetmek isteyen 1 milyon 784 bin 233 kişi, Bakanlığımıza bağlı müze ve ören yerlerini ziyaret etti." bilgisini paylaştı.

En çok ziyaret edilen yerin ise Mevlana Müzesi olduğunu belirten Ersoy, Mevlana Müzesi'ni sırayla İzmir Efes Örenyeri, Denizli Hierapolis (Pamukkale) Örenyeri, Nevşehir Zelve-Paşabağlar Örenyeri, Nevşehir Göreme Örenyeri'nin takip ettiğini kaydetti.

Ersoy, "Geçmişimizi korumak ve gelecek nesillere aktarmak adına verdikleri bu çok kıymetli destekten dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Balıkesir’de DEAŞ operasyonu: 1 şüpheli yakalandı!
Balıkesir’de DEAŞ operasyonu: 1 şüpheli yakalandı!
Altının kilogram fiyatı yükselmeye devam etti
Altının kilogram fiyatı yükselmeye devam etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri ile görüştü
Galatasaray'da divan kurulu toplantısı çarşamba yapılacak
Galatasaray'da divan kurulu toplantısı çarşamba yapılacak
Uğur Dündar Kemal Kılıçdaroğlu kavgasına Müjdat Gezen de girdi Tarık Akan ile Dündar yumruklaştı mı?
Uğur Dündar Kemal Kılıçdaroğlu kavgasına Müjdat Gezen de girdi Tarık Akan ile Dündar yumruklaştı mı?
Milli Saraylara bağlı müzeler, bayram tatilinde ziyaretçi rekoru kırdı
Milli Saraylara bağlı müzeler, bayram tatilinde ziyaretçi rekoru kırdı
Mehmet Özhaseki deprem konutları için tarih verdi!
Mehmet Özhaseki deprem konutları için tarih verdi!
Türkiye'ye en fazla turist komşu ülkelerden geldi
Türkiye'ye en fazla turist komşu ülkelerden geldi
Çaykur Rizespor, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
Çaykur Rizespor, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
MHP Başkanlık Divanı belli oldu Bahçeli'nin A takımına 4 yeni isim girdi
MHP Başkanlık Divanı belli oldu Bahçeli'nin A takımına 4 yeni isim girdi
Galatasaray, 2024/25 sezonu kombine yenileme rakamlarını açıkladı
Galatasaray, 2024/25 sezonu kombine yenileme rakamlarını açıkladı
İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron İran'ın İsrail saldırısı için 'başarısız' dedi
İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron İran'ın İsrail saldırısı için 'başarısız' dedi