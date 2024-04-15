Uğur Dündar Kemal Kılıçdaroğlu kavgasına Müjdat Gezen de girdi Tarık Akan ile Dündar yumruklaştı mı?

Gazeteci Uğur Dündar ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki sert polemiğe Uğur Dündar'ın yakın dostu Müjdat Gezen de dahil oldu.

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Sözcü Gazetesi yazarı Uğur Dündar, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Kılıçdaroğlu, kendi adaylığını kabul ettirmek için siyasi rüşvet dağıttı" iddiası polemiğin fitilini ateşledi.

Sosyal medya hesabından Uğur Dündar'a yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Bizim kuşağın onur abidelerinden Tarık Akan'ın yumruklaştığı, dürüst ve mücadeleci gençlik-kafalarında bitlerle işkencelerden geçerken-ayağına taş değmemiş, nezaket ziyaretlerinin müdavimi Uğur Dündar… "sözleriyle Dündar'ı hedef aldı.

Uğur Dündar'ın yakın dostu Gezen'den açıklama: Tamamen yalan

Son olarak polemiğe giren isimlerden birisi de usta tiyatrocu Müjdat Gezen oldu.

Gezen, Cumhuriyet gazetesinde kaleme aldığı yazısında, Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Tarık Akan ve Uğur Dündar ile arasında geçtiğini öne sürdüğü diyaloğa birinci dereceden tanığı olduğunu belirterek ‘Tamamen yalan’ dedi. Müjdat Gezen’in yazısında ilgili kısım şöyle:

“Yıllar önce Almanya’da konserdeyiz. Tarık Akan sahnede. Hemen sahne arkasında Perran Kutman’la ben sıramızı bekliyoruz. Tarık inecek, biz çıkacağız. Tarık Akan dedi ki: “Yılmaz Güney önemli bir sanatçıdır” Tercüman gazetesi Türkiye’de bunu manşet yapmış, Tarık Akan’ın tutuklanmasını istiyor. Uçakta yan yana geldik. Polis memurlarıyla benim eve indik, çay içtik. Tarık bavulunu benim eve bıraktı, polislerle birlikte 1. şubeye gitti. “Tarık Akan’ı Uğur Dündar tutuklattı” lafı tamamen yalandır. Uğur, 1. şube müdürü Tayyar Bey’e gidip Tarık’ı ziyaret etmiş ve Tarık’a herhangi bir şey yapılmamasını rica etmiştir. Olay bundan ibarettir. Birinci dereceden tanığı olarak gerçeklerin su yüzüne çıkmasını istedim. Bu polemiğin de artık sürdürülmemesi daha doğru olur kanısındayım.”