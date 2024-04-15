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Mevlana Müzesi bayram tatilinde 125 bini aşkın ziyaretçi ağırladı

Mevlana Müzesi bayram tatilinde 125 bini aşkın ziyaretçi ağırladı

Türk-İslam düşünürü Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin türbesinin bulunduğu Mevlana Müzesi'ni Ramazan Bayramı tatilinde 125 bin 388 turist ziyaret etti.

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Dünyanın dört bir yanından turistlerin ziyaret ettiği Mevlana Müzesi, bayram tatilinin başladığı 6 Nisan'dan 14 Nisan'a kadar ziyaretçi akınına uğradı.

Mevlana Müzesi'ni ziyaret eden 125 bin 388 ziyaretçinin yüzde 5'ini yabancı turistler oluşturdu.

Ramazan Bayramı'nın 3. ve son günü olan 12 Nisan'da 33 bin 500 ziyaretçi ile son 10 yılın günlük en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşıldı.

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