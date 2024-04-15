Hakan Ural'dan Özgür Demirtaş'a: Sen nasıl bir gerizekalısın

Oyuncu Hakan Ural'ın ekranlarda İsrail-İran gerilimini değerlendirmesi gündem oldu. Kendisiyle ilgili bir yorum yapan ekonomist Özgür Demirtaş'a tepki gösteren Ural, Demirtaş'a "Sen nasıl bir gerizekalısın" dedi.

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Magazin programlarına çıkmasıyla bilinen Hakan Ural'ın İran-İsrail gerilimine dair yorumları sosyal medyada gündem oldu.

İran'ın saldırmaya başladığı anlarda Haber Global ekranlarında canlı yayında olan Hakan Ural da konuya ilişkin fikirlerini izleyicilerle paylaştı.

Ural, Çağlar Cilara'nın moderatörlük yaptığı programda, Hamas'ın 7 Ekim saldırısına değindi. Ural daha sonra "Bir akıl var, var ama. Kurguluyor oynuyor, kurguluyor oynuyor" diyerek sözlerini sürdürdü.

Ural'ın sözleri, sosyal medyada gündem oldu.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, geçtiğimiz günlerde fiyat eleştirisinde bulunan Hakan Ural için sosyal medya hesabından "R" paylaşımı yapmıştı.

"Sen nasıl bir gerizekalısın"

Ural kendisine gelen hakarete varan eleştiriler sonrası çıldırdı. Kanal D'de açıklama yapan Ural önce Özgür Demirtaş'a sert sözlerle yüklendi.

"Cumhurbaşkanı manşet olmuyor, ben oluyorum. Ekonomi uzmanı, sen nasıl bir gerizekalısın..." diyen Hakan Ural, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisine "Sana saldıranlar senin nişanendir" dediğini aktararak, şunları söyledi:

"Siyasi beklentim varmış da olmamış. Oğlum benim yediğim önümde yemediğim arkamda. Benim vekillik beklentim yok. Hayatımdan memnunum."

Ural ayrıca siyasete MHP'den girebileceğini dile getirerek "Siyasete MHP’den girerim. Siyaset yapacak olsam mecbur kalsam MHP'den yaparım, dibine kadar" diye konuştu.