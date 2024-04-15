Gümrükte 8 milyar TL değerinde uyuşturucu ve eşya ele geçirildi!

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, gümrüklerde yılın ilk çeyreğinde uyuşturucu ve ticari eşya kaçakçılığında rekor yakalama gerçekleşti. Yakalanan ürünlerin değeri geçen yıla göre 3 kat artarak 8 milyar TL'ye ulaştı.

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Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, gümrüklerde yılın ilk çeyreğinde uyuşturucu ve ticari eşya kaçakçılığında yakalanan ürünlerin değeri geçen yıla göre 3 kat artarak 8 milyar TL'ye ulaştı. Bu rakamın 2023 yılının ilk üç ayındaki 2.5 milyar TL'lik yakalama rakamına göre de önemli bir artış olduğunu vurguladı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri, 2024 yılı Ocak- Mart döneminde uyuşturucu ve ticari eşya kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlarda 8 milyar TL değerinde uyuşturucu ve ticari eşya ele geçirdi. u rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 300 artış gösteriyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ilk üç ayda rekor düzeyde yakalamalara imza atıldığının altı çizilerek, geçen yıl 1 milyar 53 milyon liralık uyuşturucu yakalanırken, bu yıl aynı dönemde 3 milyar 71 milyon liralık yakalama yapıldığı belirtildi.

Uyuşturucu yakalamalarında yaşanan artışa ek olarak, değerli maden yakalamalarında da önemli bir yükseliş gözlemlendi. Geçen yılın ilk üç ayında 29 milyon lira olan değerli maden yakalamaları, bu yıl 800 milyon liraya yükseldi. Bu artıştaki en büyük pay ise altına ait. 771 milyon 355 bin lira ile altın yakalanmaları öne çıkarken, aynı dönemde 18 milyon 927 bin liralık da pırlanta ele geçirildi.

Kaçakçılıkta mücadele kapsamında risk analizi ve hedefleme çalışmaları çerçevesinde Habur Gümrük Kapısına gelen TIR'a yönelik yapılan operasyonda piyasa değeri 50 milyon lira olan 12 adet külçe altın yakalandı.

Bakanlık, gümrüklerde kaçakçılıkla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini vurgularken, bu tür operasyonların ülke ekonomisine ve kamu düzenine önemli katkılar sağladığını da belirtti.