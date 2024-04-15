Alman ordusu Türk askerler için imam alımı yapacak

Almanya Savunma Bakanlığı, Alman ordusunda görev yapan 3 bin Türk için imam alımı yapacağını duyurdu.Abone ol
Almanya Savunma Bakanlığı, orduya imamların alınması için çalışma yürütüyor. Alman ordusunda görevli Müslüman askerlere manevi destek sağlanması amaçlanıyor.
Müslüman askerler, Hristiyan ve Yahudi silah arkadaşlarının aksine, bu destekten yoksunlar.
Müslüman askerlere imam desteği verecekler Söz konusu askerlere imam desteğinin verilmesi konusu, Federal Meclis'in Alman ordusundan sorumlu üyesi Eva Högl tarafından dile getirildi.
Högl, İslam dinine mensup askerlere, yetkilendirilmiş askeri imamlar tarafından destek sağlanması fikrini savundu.
Deutsche Welle'in aktardığına göre, Alman ordusunda yaklaşık 3 bin Müslüman asker görev yapıyor.
Orduda görev yapan Piskopos Bernhard Felmberg, Müslüman askerlere manevi hizmet verilmesinin bir ihtiyaç olduğunun altını çizdi.
Felmberg, "Orduda giderek artan sayıda Müslüman hizmet veriyor. Bu askerlere kendi dinlerinde manevi destek seçeneğinin verilmesini destekliyorum." dedi.
Öte yandan Almanya'da koalisyon hükümetini oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) milletvekilleri, imam görevlendirilmesi önerisine desteklerini açıkladı.