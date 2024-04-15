İsrail ve İran'dan karşılıklı yaptırım talebi

İran'ın İsrail'e Cumartesi düzenlediği hava saldırısı sonrasında BM Güvenlik Konseyi dün gece New York'ta olağanüstü toplandı. Toplantıda İsrail ve İran'ın karşılıklı birbirlerini suçladı. Her iki ülke de yaptırım talebinde bulundu.

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İsrail'in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Gilad Erdan konuşmasında "Maske düştü. Terörün bir numaralı küresel sponsoru olan İran, bölgenin ve dünyanın istikrarsızlaştırıcısı olarak gerçek yüzünü ortaya koymuştur" dedi. Erdan BM Güvenlik Konseyi'nden İran Devrim Muhafızlarını terör örgütü olarak tanımlamasını ve "çok geç olmadan İran'a mümkün olan tüm yaptırımları uygulamasını" istedi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Gilad Erdan konuşmasında özellikle 2015'te imzalanan İran nükleer anlaşması taraflarına Tahran'a karşı uluslararası yaptırımları yeniden uygulama imkanı veren "geri tepme" mekanizmasına da atıfta bulundu.

Amerika Birleşik Devletlerinin (ABD) Birleşmiş Milletler Büyükelçi Yardımcısı Robert Wood da "Güvenlik Konseyi üyeleri olarak İran'ın konsey kararlarına uymasını ve tüzük ihlallerine son vermesini sağlamak gibi kolektif bir sorumluluğumuz var" dedi. Wood ABD'nin "İran'ı sorumlu tutmak için ek tedbirleri araştıracağını" belirtti.

İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Amir Said İravani ise saldırıyla ilgili olarak ülkesinin "doğal meşru müdafaa hakkını" kullandığını ve harekete geçmekten başka "seçeneği olmadığını" söyledi. İravani İslam cumhuriyetinin "gerginlik ya da savaş istemediğini" ancak her türlü "tehdit ya da saldırganlığa" karşılık vereceğini vurguladı.

BM Güvenlik Konseyinin "uluslararası barışı ve güvenliği koruma görevinde başarısız olduğunu" belirten İravani "Güvenlik Konseyi'nin sorumluluğunu üstlenmesinin ve uluslararası barış ve güvenliğe yönelik gerçek tehdidi ele almasının zamanı geldi" diye konuştu. İravani Konsey'in "bu rejimi (İsrail) Gazze halkına yönelik soykırımı durdurmaya zorlamak için acil ve cezalandırıcı tedbirler almak zorunda olduğunu" ifade etti.