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İran'ın İsrail'e saldırısıyla ilgili Hakan Albayrak'tan gündem olan yazı: Olan tiyatro

İran'ın İsrail'e saldırısıyla ilgili Hakan Albayrak'tan gündem olan yazı: Olan tiyatro

Yazar Hakan Albayrak, İran'ın İsrail'e kayda değer zarar veremeyen misillemesini "tiyatro" olarak niteleyerek "Ta İran’dan İsrail’e birkaç kamikaze drone ve füze göndereceksin, bunların İsrail yolunda olduğu saatler öncesinden bilinecek, İsrail gerekli tedbirleri rahat rahat alacak ama yine de ağır bir darbe vuracaksın İsrail’e…" yorumunda bulundu.

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İran'ın İsrail'e İHA ve balistik füzelerle saldırısının yankıları konuşulmaya devam ediyor.

İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'ın ordudan aktardığı bilgiye göre, İran, dün gece yaklaşık 100 balistik füze, 30 seyir füzesi ve 160 kamikaze İHA ile İsrail'e saldırı düzenledi.

Yüzde 99'u havada imha edildi

İsrail ordusu füzelerin yüzde 99'unun havada imha edildiğini duyurdu.

Saldırıda İsrail'in güneyinde sadece bir askeri üste az hasar oluştuğu belirtilirken can kaybı yaşanmadı. İsrail'den yapılan açıklamada 1 kız çocuğunun yaralandığı belirtildi.

İsrail'e kayda değer zararın verilememesi tartışmaları beraberinde getirdi. İran'ın saldırısını "Bu mudur?" başlıklı yazısında değerlendiren Karar gazetesi yazarı Hakan Albayrak, Tahran yönetimi şov yapmakla eleştirdi.

"Olan tiyatro"

Alayrak, yazısında "Ta İran’dan İsrail’e birkaç kamikaze drone ve füze göndereceksin, bunların İsrail yolunda olduğu saatler öncesinden bilinecek, İsrail gerekli tedbirleri rahat rahat alacak ama yine de ağır bir darbe vuracaksın İsrail’e…

Olacak şey değildi ve olmadı. Olan, tiyatro.

İsrail’in yanı başındaki Lübnan’da depoladığın on binlerce -rivayetlere göre 150 ilâ 200 bin- roket ve füzeyi yüzer yüzer ateşleyip orada beklettiğin on binlerce savaşçıyı da harekete geçirsen belki İsrail’in iflahını kesersin -ki İsrail, HAMAS’ın birkaç yüz savaşçıyla gerçekleştirdiği 7 Ekim taarruzunu bile göğüsleyemedi- ama orada da zevahiri kurtarmak babında atraksiyonlarla yetiniyorsun." ifadelerine yer verdi.

"İşte er meydanı"

İran'ın ülke dışındaki vekil güçleri “Kudüs Ordusu” Hizbullah'a değinen yazar, "Bu örgütleri kendi ulusal çıkarlarını müdafaa için kurduysan, gene işte er meydanı! Var gücünle savaşman için karşında Suriyeli Müslümanların olması gerekiyorsa o başka tabii." değerlendirmesinde bulundu.

Hakan Albayrak'ın yazısının tamamı

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

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