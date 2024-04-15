Rasim Ozan Kütahyalı'nın Karagümrük Fenerbahçe maçı paylaşımı olay oldu

Karagümrük Fenerbahçe maçında eski hakemlerin tamamının "penaltı değil" dediği pozisyona penaltı iması yapan Rasim Ozan Kütahyalı'ya yorum yağdı.

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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştı. Maçı Fenerbahçe 2-1 kazanırken, mücadeleye VAR hakemi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Andre Narciso'nun kararları damga vurdu.

Fenerbahçe'nin 55. dakikada kazandığı penaltı öncesi Narciso, Tugay Kaan Numanoğlu'na pozisyonu izlemesini tavsiye etti. Portekizli hakem, sarı-lacivertlilerin 87. dakikada kazandığı penaltıda da izleme tavsiyesinde bulundu. Tugay Kaan Numanoğlu kenara gelerek pozisyonu izledi ve penaltı kararını iptal etti.

Uzatmalarda Karagümrük'ün penaltı beklediği pozisyonda hakem Kaan Numanoğlu, devam kararı verdi hakemi yanıltmadan Karagümrüklü futbolcuya kart gösterdi.

"Son dakika Karagümrük’ün net penaltısı verilmedi dersek doğru olur mu?"

Pozisyonla ilgili futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı'dan çok konuşulacak bir değerlendirme geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kütahyalı, "Son dakika Karagümrük’ün net penaltısı verilmedi dersek doğru olur mu?" diye yazdı.

Kütahyalı'nın paylaşımının altına yorum yağdı

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır

Eski hakemler kararı doğru buldu

Bu pozisyona ilişkin eski hakemlerin ortak görüşü "penaltı değil" oldu. Ahmet Çakar, "uzaktan yakından penaltı değil" yorumunda bulunurken, yayıncı kuruluşun Trio kadrosundaki eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran kararı doğru buldu.

90+7' KARAGÜMRÜK'ÜN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYONDA HAKEMİN KARARI DOĞRU MU?

Deniz Çoban: Maç bitmeye yakın. Çok tartışmalı bir pozisyon. Hakem ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi. Oyuncu da kabullenmiş, ne yaptığının farkında. Bir adım atsa penaltıyı alacak. Topu ayağından fazla açtı. Eysseric'in sağ ayağına bakın. Taşımak yerine ayağını yerde sürüyerek rakibiyle buluşturuyor, çok öncesinde dizlerini büküyor. Asla penaltı yok.

Bülent Yıldırım: Saniyelerle apayrı yere gidebilecek bir pozisyon. Eysseric, samimi ve iyi niyetli futbolcu profili gibi topu iyi kontrol edip başka şeyleri düşünebilecekken topu ayağından çok açıp, sağ ayağını zeminde kaydırarak temastan önce dizini bükecek ve teması kendisi alacak. Rakibi gözlemiyor, dizini büke büke çok önceden düştü. Açık net bir aldatma. Normal şekilde driplinge devam etse kontrolsüz hamle olacak. Elindeki büyük fırsatı sportmenliğe aykırı davranarak tepti. Hakemin burada penaltı verdiğini düşünün, saatlerce konuşulacak kaotik bir pozisyon. Bu aldatma. Hakemi kutluyorum.

Bahattin Duran: Hakemi kutluyorum. Bu çok doğru bir karar.