Yabancı VAR hakemi müdahale etti Fenerbahçe penaltı kazandı

TFF'nin yabancı VAR hakemi uygulaması Karagümrük-Fenerbahçe mücadelesiyle ikinci kez uygulanırken, Portekizli hakem Andre Narciso'nun önerilere maça adeta damgasını vurdu.

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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının VAR koltuğunda Portekizli hakem Andre Narciso oturdu. Narciso karşılaşmanın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'na yaptığı uyarılarla maçın sonucu değişti.

Karşılaşmanın 55. dakikasında Fenerbahçe, VAR'dan gelen uyarıyla penaltı kazandı.

VAR uyarısıyla penaltı

Bright Osayi-Samuel, ceza alanında çalım atmak isterken yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu ilk anda müdahalenin penaltı gerektirmediği kararını verirken 'devam' işareti yaptı. Portekizli VAR Hakemi Andre Narciso, inceleme önerisinde bulunurken, pozisyonu izleyen Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi.

'VAR' uyarısıyla iptal

Bir diğer pozisyonda ise dakikalar 86'yı gösterirken Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin yerde kalması sonrası penaltı kazandı. Portekizli VAR hakemi Andre Narciso, Tugay Kaan Numanoğlu'nu incelemeye çağırdı. İnceleme sonrası Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı iptal oldu.

Eski hakemler kararları doğru buldu

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un Trio ekibi Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran, Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi.

54' FENERBAHÇE'NİN KAZANDIĞI PENALTI DOĞRU MU?

Bülent Yıldırım: Rohden, gelip bloğu koydu, yukarıdan temas etti. Açık bir penaltı. Sonrasındaki tartışmaya çıkan sarı kartlar da doğru. Osayi kafayı gösterdi ama darbe yok.

Deniz Çoban: Penaltı çok açık. VAR'ın konusuydu ve müdahale etti. Zamanlama olarak erken bir müdahale oldu.

Bahattin Duran: Penaltı çok net.

76' RYAN MENDES'İN GÖRDÜĞÜ KIRMIZI KART DOĞRU MU?

Bülent Yıldırım: Alanyaspor maçında da aynı şekilde kendini ihraç ettirmişti. Top Fred'de, topla oynama şansı yok. Topla oynama niyeti yok. Tabanı çıkartıp rakip oyuncuya böyle vurduğunuz anda bu şiddetli bir hareket. Faulun derecesi yüksek. Hakem doğru kırmızı kart gösterdi.

Deniz Çoban: Kırmızı kart doğru.

Bahattin Duran: Hemen hemen her hafta bir maçta diyoruz ki, oyuncuların sağlığını koruyalım, sahada kırmızı kart verelim. Çok doğru bir kırmızı kart bu.

88' FENERBAHÇE'NİN İPTAL EDİLEN PENALTI KARARI DOĞRU MU?

Deniz Çoban: Penaltının avantajı olmaz. Hakem beklemeden çalıyor. Orada da büyük şanssızlık, Fenerbahçe etkili bir hücumdaydı. Şanssızlık.

Bülent Yıldırım: Eysseric çok dağınık girdiği için hakem yanıldı. Eysseric sol ayağıyla topla oynadı. Penaltı değil. Defansf oyuncusu topla oynamayı başardı. VAR da doğru bir müdahalede bulundu.

Bahattin Duran: VAR müdahalesi doğru. Penaltı gerektirecek bir müdahale söz konusu değil.

90+7' KARAGÜMRÜK'ÜN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYONDA HAKEMİN KARARI DOĞRU MU?

Deniz Çoban: Maç bitmeye yakın. Çok tartışmalı bir pozisyon. Hakem ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi. Oyuncu da kabullenmiş, ne yaptığının farkında. Bir adım atsa penaltıyı alacak. Topu ayağından fazla açtı. Eysseric'in sağ ayağına bakın. Taşımak yerine ayağını yerde sürüyerek rakibiyle buluşturuyor, çok öncesinde dizlerini büküyor. Asla penaltı yok.

Bülent Yıldırım: Saniyelerle apayrı yere gidebilecek bir pozisyon. Eysseric, samimi ve iyi niyetli futbolcu profili gibi topu iyi kontrol edip başka şeyleri düşünebilecekken topu ayağından çok açıp, sağ ayağını zeminde kaydırarak temastan önce dizini bükecek ve teması kendisi alacak. Rakibi gözlemiyor, dizini büke büke çok önceden düştü. Açık net bir aldatma. Normal şekilde driplinge devam etse kontrolsüz hamle olacak. Elindeki büyük fırsatı sportmenliğe aykırı davranarak tepti. Hakemin burada penaltı verdiğini düşünün, saatlerce konuşulacak kaotik bir pozisyon. Bu aldatma. Hakemi kutluyorum.

Bahattin Duran: Hakemi kutluyorum. Bu çok doğru bir karar.