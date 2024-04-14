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İsmail Kılıçarslan'dan o paylaşıma ağır tepki: Politik denyoluk örneği!

İsmail Kılıçarslan'dan o paylaşıma ağır tepki: Politik denyoluk örneği!

31 Mart yerel seçimlerinde Çankırı’yı büyük bir farkla kaybeden AK Parti eski milletvekili Hüseyin Filiz, sosyal medya hesabından Maldivler’den tatil fotoğrafı paylaşmıştı. Gazeteci İsmail Kılıçarslan, bu paylaşım için oldukça sert tepki gösterdi.

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AK Parti Çankırı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Filiz, sosyal medya hesabından yaptığı tatil paylaşımı ile tepki çekmişti. 31 Mart yerel seçimlerinde 28.5 puan farkla seçimi kaybeden Hüseyin Filiz, Mavdivler’den tatil fotoğrafı paylaşarak ‘Maldivler güzel ama torunlarla başka güzel’ notunu düşmüştü.

Söz konusu bu paylaşıma, kısa sürede tepki yağarken en sert tepkilerden biri Gazeteci İsmail Kılıçarslan'dan geldi. İsmail Kılıçarslan, Türkiye'nin ekonomik durumunu hatırlatıp böyle bir paylaşım yapmanın ‘politikten denyoluk örneği’ olduğunu söyledi.

İşte İsmail Kılıçarslan'ın o sözleri:

Paran vardır, gidersin Maldivler'e, yaparsın tatilini, yersin ıstakozunu. Kim ne karışır.

Lakin memleketin ekonomik durumu belliyken, doğru ya da yanlış olmasından bağımsız şekilde söyleyeyim, AK Parti'ye "dava" nazarıyla bakan milyonlarca sıradan insan çeşitli sebeplerle kırgın hatta öfkeliyken gittiğin ve pahalı olduğu bilinen tatili gözümüzün içine sokmak en hafif tabirle "politik denyoluk" örneğidir.

Bu durumda şunu sorarız doğal olarak: İki dönem vekillik yapmış, mecliste "taze mandıra sütü" dağıtmaktan başkaca bir icraatını hatırlamadığımız, üstüne bir de aday yapılmış ve ezile ezile yerel seçim kaybetmiş bu adamlarla niçin uğraştırıyorsunuz bizi? Amacınız ne?

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