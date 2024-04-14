BIST 9.814
DOLAR 32,40
EURO 34,49
ALTIN 2.442,21
HABER /  SPOR

Fenerbahçe'de Dzeko şov! Tarihe geçti...

Fenerbahçe'de Dzeko şov! Tarihe geçti...

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada 20. golünü atan Edin Dzeko, bir sezonda 20 gole ulaşan 5. yabancı futbolcu oldu.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşırken sahadan 2-1 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin kaptanı Edin Dzeko, takımının ilk golünü kaydetti. 38 yaşındaki futbolcu, 49. dakikada Fred'in pasında topu kontrol ederek yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. Dzeko, Süper Lig'de 31 maçta forma giyerken, gol krallığında da 20 golle zirvede yer alıyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi grupları ve elemelerinde de 4 golü bulunan Bosna Hersekli futbolcu, bu sezon toplam gol sayısını da 24 yaptı.

Ligde üst üste 2 müsabakada gole imza atan Dzeko, Süper Lig tarihinde sarı-lacivertli formayla 20 golü geçerek Elvir Bolic, Pierre Van Hooijdonk, Alex de Souza ve Enner Valencia'dan sonra 5. futbolcu oldu. Geçtiğimiz sezon gol krallığı yaşayan Valencia, 29 gol kaydetmişti.

Mücadeleye 11'de başlayan Edin Dzeko 90. dakikada yerini Serdar Dursun'a bıraktı.

İlgili Haberler
Nefes kesen maçta 3 puan Fenerbahçe'nin!
ÖNCEKİ HABERLER
Teleferik kazası sonrası 5 tutuklama! Aralarında CHP Kepez Belediye Başkanı da var
Teleferik kazası sonrası 5 tutuklama! Aralarında CHP Kepez Belediye Başkanı da var
İsmail Kılıçarslan'dan o paylaşıma ağır tepki: Politik denyoluk örneği!
İsmail Kılıçarslan'dan o paylaşıma ağır tepki: Politik denyoluk örneği!
Şebnem Bursalı'dan 'ıstakoz' açıklaması: Gündemi değiştirmeye çalışanları çok iyi anlıyorum
Şebnem Bursalı'dan 'ıstakoz' açıklaması: Gündemi değiştirmeye çalışanları çok iyi anlıyorum
Bundesliga’da şampiyon Bayer Leverkusen!
Bundesliga’da şampiyon Bayer Leverkusen!
Müsavat Dervişoğlu'ndan Meral Akşener açıklaması: Görevi sürdürmesi söz konusu olamaz
Müsavat Dervişoğlu'ndan Meral Akşener açıklaması: Görevi sürdürmesi söz konusu olamaz
Fenerbahçe Alagöz EuroLeague şampiyonu!
Fenerbahçe Alagöz EuroLeague şampiyonu!
CIA Başkanı William Burns'dan Başkanı İbrahim Kalın'a arabuluculuk çağrı
CIA Başkanı William Burns'dan Başkanı İbrahim Kalın'a arabuluculuk çağrı
G7 ülkelerinden oy birliği ile İran'a kınama
G7 ülkelerinden oy birliği ile İran'a kınama
Fenerbahçeli taraftarları üzecek haber! Ferdi Kadıoğlu yolcu...
Fenerbahçeli taraftarları üzecek haber! Ferdi Kadıoğlu yolcu...
İsrail'den İran'a 'yaptırım' talebi
İsrail'den İran'a 'yaptırım' talebi
Nefes kesen maçta 3 puan Fenerbahçe'nin!
Nefes kesen maçta 3 puan Fenerbahçe'nin!
Uçmakdere bayram tatilinde ekstrem spor tutkunlarının uğrak yeri oldu
Uçmakdere bayram tatilinde ekstrem spor tutkunlarının uğrak yeri oldu