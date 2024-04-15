BIST 9.814
DOLAR 32,38
EURO 34,55
ALTIN 2.460,28
HABER /  DÜNYA

Papua Yeni Gine'de 6,5 büyüklüğünde deprem

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Papua Yeni Gine'de 6,5 büyüklüğünde deprem

Papua Yeni Gine'nin Yeni Britanya Adası'nda 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Abone ol

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 6,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Yeni Britanya Adası'ndaki Kimbe kentinin yaklaşık 110 kilometre güneydoğusu olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 49 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.

Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği Pasifik "Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor.

Ülkede 23 Mart'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 3 kişi hayatını kaybetmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Binyamin Netanyahu, Refah'a saldırı operasyonunu erteledi
Binyamin Netanyahu, Refah'a saldırı operasyonunu erteledi
Fenerbahçe'de Dzeko şov! Tarihe geçti...
Fenerbahçe'de Dzeko şov! Tarihe geçti...
Teleferik kazası sonrası 5 tutuklama! Aralarında CHP Kepez Belediye Başkanı da var
Teleferik kazası sonrası 5 tutuklama! Aralarında CHP Kepez Belediye Başkanı da var
İsmail Kılıçarslan'dan o paylaşıma ağır tepki: Politik denyoluk örneği!
İsmail Kılıçarslan'dan o paylaşıma ağır tepki: Politik denyoluk örneği!
Şebnem Bursalı'dan 'ıstakoz' açıklaması: Gündemi değiştirmeye çalışanları çok iyi anlıyorum
Şebnem Bursalı'dan 'ıstakoz' açıklaması: Gündemi değiştirmeye çalışanları çok iyi anlıyorum
Bundesliga’da şampiyon Bayer Leverkusen!
Bundesliga’da şampiyon Bayer Leverkusen!
Müsavat Dervişoğlu'ndan Meral Akşener açıklaması: Görevi sürdürmesi söz konusu olamaz
Müsavat Dervişoğlu'ndan Meral Akşener açıklaması: Görevi sürdürmesi söz konusu olamaz
Fenerbahçe Alagöz EuroLeague şampiyonu!
Fenerbahçe Alagöz EuroLeague şampiyonu!
CIA Başkanı William Burns'dan Başkanı İbrahim Kalın'a arabuluculuk çağrı
CIA Başkanı William Burns'dan Başkanı İbrahim Kalın'a arabuluculuk çağrı
G7 ülkelerinden oy birliği ile İran'a kınama
G7 ülkelerinden oy birliği ile İran'a kınama
Fenerbahçeli taraftarları üzecek haber! Ferdi Kadıoğlu yolcu...
Fenerbahçeli taraftarları üzecek haber! Ferdi Kadıoğlu yolcu...
İsrail'den İran'a 'yaptırım' talebi
İsrail'den İran'a 'yaptırım' talebi