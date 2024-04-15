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Biruni Üniversitesi'ne 77 akademik personel alınacak

Biruni Üniversitesi'ne 77 akademik personel alınacak

Biruni Üniversitesi, çeşitli birimlerde görevlendirilmek üzere 66'sı öğretim üyesi, 11'i öğretim elamanı olmak üzere 77 akademik personel alacak.

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Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, tıp fakültesine 34, sağlık bilimleri fakültesine 11, diş hekimliği fakültesine 6, mühendislik ve doğa bilimleri fakültesine 6, eğitim fakültesine 4, meslek yüksekokuluna 4 ve eczacılık fakültesine 1 "profesör, doçent, doktor öğretim üyesi" ünvanlarında öğretim üyesi alınacak.

Başvurular, 29 Nisan'a kadar üniversitenin insan kaynakları direktörlüğüne şahsen veya posta yoluyla yapılabilecek.

Ayrıca eczacılık fakültesine 7, rektörlüğe 2, sağlık bilimleri fakültesine 1 ve meslek yüksekokuluna 1 "araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi" ünvanlarında öğretim elemanı alınacak.

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