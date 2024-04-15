Fatih Portakal AK Parti'de görevden alınacağı iddia edilen bazı isimleri saydı

AK Parti'de 31 Mart'taki yerel seçimlerde alınan başarısız sonuçların faturası kesiliyor. "Bayramdan sonra AK Parti'de bir Erdoğan operasyonu olacak" diyen gazeteci Fatih Portakal, isimleri de tek tek açıkladı.

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31 Mart seçimlerinin ardından iki haftalık bir süre geçerken, AK Parti'de seçimin faturasının kimlere kesileceği merak ediliyor.

CHP'nin yıllar sonra ilk kez gerisinde kalarak ikinci parti konumuna düşen AK Parti'de başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok kentte alınan ağır yenilginin sorumlusu olarak bazı isimlerin görevden alınacağı konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sonuçlarının ardından bazı bakanları, genel başkan yardımcılarını ve il başkanlarını görevden alacağı iddia edildi.

"Erdoğan operasyonu olacak"

"Bayramdan sonra AK Parti'de bir Erdoğan operasyonu olacak." diyen gazeteci Fatih Portakal, 3-4 bakanın göreven alınacağını iddia etti ve görevden alınacak il başkanları için isim verdi.

Seçim sonuçlarını Cumhur İttifakı açısından 'hezimet' olarak yorumlayan Portakal, şu ifadeleri kullandı;

"3-4 bakan gidici"

"Kulağıma gelen bilgiler şu: 3-4 bakan gidici. 3-4 bakan gidecek ama hangi bakanlar olduğunu öğrenemedim.

Mehmet Şimşek yok aralarında onu söyleyeyim. Bu seçim kaybettiren bakanlar olabilir. İşte Aile Bakanı vardı, kendi kentinde başarılı olamadı.

Adalet Bakanı olabilir. Kastamonu'da Tarım ve Ormancılık Bakanı vardı o olabilir. Ama ben sadece 3-4 bakan ismi duydum ve o bakanların isimlerini duymadım.

Bir de Genel Başkan yardımcılarından da bazıları alınacakmış. Onların da isimlerini duymadım ama böyle bir temizlik operasyonu olacak.

"İki büyükşehir il başkanının görevden alınmasına kesin gözüyle bakılıyor"

Esas isim verebileceğim yere geldik. İki isim: İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan.

Bu iki ismin görevden alınmalarına kesin gözüyle bakılıyor.

Genel Başkan Yardımcıları da bir iki tane isim söylendi ama ondan çok emin değilim. O yüzden vermeyeceğim.

Şimdi onlar düşünsün artık. Hakan Han Özcan ve Osman Nuri Kabaktepe'ye 'bay bay' diyecekmiş Erdoğan.

Duyduğuma göre böyle ve bunun da bir hesabının sorulması gerekiyor zaten. Yani bu hesap sorulmadan geçiştirilecek bir şey değil. Ortada bir hezimet var. 2024 seçimleri ve 2019 seçimlerinin mutlaka bir hesabının verilmesi gerekiyor.

Turgut Altınok da bence o da artık emekli olmalı, kendisi siyaseti bırakmalı.

Murat Kurum genç bir isim ama yeteneksiz bir isim olduğu ortaya çıktı. Bundan sonra yanlışlıkla filan bakan da yapılmasın. En azından kalibresi öğrendik. Kabiliyetini de öğrenmiş olduk."