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Blinken'dan İsrail-İran diplomasisi: ABD tansiyonun artmasını istemiyor

Blinken'dan İsrail-İran diplomasisi: ABD tansiyonun artmasını istemiyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İsrail-İran gerilimine ilişkin telefon görüşmeleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün ve İngiltere dışişleri bakanları ile İsrail-İran gerilimini görüştü.

Blinken, ABD'nin bölgede tansiyonun artmasını istemediğini söyledi. Açıklamaya göre Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün ve İngiltere dışişleri bakanları ile İsrail-İran gerilimine ilişkin son durumu ele aldı ve ABD'nin bölgede tansiyonun artmasını istemediği mesajını verdi.

Buna göre Dışişleri Bakanı Fidan'a, Türkiye'nin Orta Doğu'da gerilimin azaltılması yönündeki çabaları dolayısıyla teşekkür eden Blinken, ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan bağlılığının altını çizdi.

Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün ve İngiltere dışişleri bakanları ile yaptığı telefon görüşmelerinde de İsrail-İran geriliminde son durumu değerlendiren Blinken, mevkidaşlarına, "ABD'nin bölgede daha fazla gerginlik peşinde olmadığı" mesajını verdi.

ABD'nin İsrail'in güvenliği konusunda hassas olduğunu aktaran Blinken, bundan sonraki sürece ilişkin bölgedeki ülkelerle yakın koordinasyon halinde olacaklarını vurguladı.

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