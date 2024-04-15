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MHP'de yeni Başkanlık Divanı belli olacak

MHP'de yeni Başkanlık Divanı belli olacak

Milliyetçi Hareket Partisi'nin yeni Merkez Yönetim Kurulu, bugün ilk kez bir araya gelecek. Toplantıda 15 kişilik Başkanlık Divanı belirlenecek.

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Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda seçilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında toplanacak MYK'de, 15 kişilik Başkanlık Divanı belirlenecek.

Sonrasında parti genel merkezinde Bahçeli başkanlığında başlayacak olan toplantıda 75'i asil, 25'i yedek 100 üyeden oluşan MYK ile 9'u asil, 5'i yedek 14 üyeli MDK bir araya gelecek.

17 Mart'taki kurultay sonrasında düzenlenecek ilk toplantıda yeni seçilen üyeler arasından 15 kişilik Başkanlık Divanı ile MDK başkanı belirlenecek.

Başkanlık Divanında 12 genel başkan yardımcısı, 1 genel sekreter ve 2 genel sekreter yardımcısı yer alıyor.

MHP
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