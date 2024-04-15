Irak'ın kuzeyinde 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.Abone ol
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.
Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 15, 2024
En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/vyL0zSPnRU