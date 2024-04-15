BIST 9.802
DOLAR 32,41
EURO 34,57
ALTIN 2.447,68
HABER /  GÜNCEL

Irak'ın kuzeyinde 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bayer Leverkusen tarihinin ilk şampiyonluğunu elde etti
Bayer Leverkusen tarihinin ilk şampiyonluğunu elde etti
Otojet, 2025 sonuna kadar 1000 şarj noktası kurmayı hedefliyor
Otojet, 2025 sonuna kadar 1000 şarj noktası kurmayı hedefliyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı mart ayı bütçe sonuçlarını açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı mart ayı bütçe sonuçlarını açıkladı
Şubat ayı işsizlik rakamları açıklandı! Genç nüfusta işsizlik oranı düştü
Şubat ayı işsizlik rakamları açıklandı! Genç nüfusta işsizlik oranı düştü
Beşiktaş'ta yanan 29 işçi 'ıstakoz' kadar konuşulmadı Hacı Yakışıklı isyan etti
Beşiktaş'ta yanan 29 işçi 'ıstakoz' kadar konuşulmadı Hacı Yakışıklı isyan etti
İsrail ve İran'dan karşılıklı yaptırım talebi
İsrail ve İran'dan karşılıklı yaptırım talebi
CHP'den 'Kepez' hamlesi: Partililer bir araya gelecek 
CHP'den 'Kepez' hamlesi: Partililer bir araya gelecek 
İstanbul'da tatilin ardından trafik kaldığı yerden devam!
İstanbul'da tatilin ardından trafik kaldığı yerden devam!
Uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl hapis!
Uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl hapis!
Savunma sanayii Başkanlığı'ndan Baykar açıklaması
Savunma sanayii Başkanlığı'ndan Baykar açıklaması
Borsa İstanbul haftaya düşüşle başladı
Borsa İstanbul haftaya düşüşle başladı
İran'ın İsrail'e saldırısıyla ilgili Hakan Albayrak'tan gündem olan yazı: Olan tiyatro
İran'ın İsrail'e saldırısıyla ilgili Hakan Albayrak'tan gündem olan yazı: Olan tiyatro