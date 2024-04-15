Beşiktaş'ta yanan 29 işçi 'ıstakoz' kadar konuşulmadı Hacı Yakışıklı isyan etti

Yazar Hacı Yakışıklı, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın ıstakoz ziyafeti paylaşımına gelen tepkileri değerlendirdi. Yakışıklı, CHP'li belediyenin yönetimindeki Beşiktaş'ta yanarak can veren 29 işçinin "ıstakoz eleştirisi" kadar konuşulmadığını yazdı.

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AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Monako'da Yat kulüpte ıstakoz ziyafetini sosyal medya hesabından paylaşınca eleştiri konusu oldu.

Tepkiler üzerine yazılı açıklama yapan Bursalı, kamuoyundan özür diledi.

Üzüntülerini dile getiren Bursalı, "Asla kötü niyet taşımayan ve yazılan hiçbir ücretle yakından uzaktan ilgisi olmayan yiyecek ve konuyla ilgili samimi üzüntümü ifade ederken, bunu fırsat bilip Antalya’daki teleferik faciasını unutturmak üzere gündem değiştirmeye çalışanları da çok iyi anlıyorum! İstanbul’un göbeğinde 29 insanımızın hayatını kaybettiği, Antalya’da göz göre göre ihmal sonucu günahsız insanlarımızın hayatını kaybettiği, yaralandığı ve saatlerce mahsur kaldığı elim olayla ilgili tek bir söz etmeyenlerin, ne amaçla bu olayı çarpıttığını da biliyoruz! " ifadelerine yer verdi.

Sosyal medyada CHP'ye yakın isimler koro halinde ıstakoz eleştirisini gündemde tuttu, paylaşımlar birbirini izledi.

Istakoz tartışmasına ilişkin yazı kaleme alan tv100 yazarı Hacı Yakışıklı, CHP'li belediyelerde son günlerde yaşanan ölümlü olayların hiç konuşulmamasına isyan etti.

"Beşiktaş’ta yanarak can veren 29 işçinin “ıstakoz eleştirisi” kadar konuşulmadığına dikkat çeken Yakışıklı, "Monaco Yat Kulübü’ne nasıl girildi, ne yenildi ne içildi diye detaylara kadar sorgulayanlar acaba “29 işçinin aileleri şimdi ne yapıyor?” ifadelerine yer verdi.

"CHP tarafı Beşiktaş'ta yanarak can veren 29 kişinin hesabını sormadıkça"

Bir yemek fotoğrafı, bir gezi fotoğrafı şayet Beşiktaş'ta yanarak ölen 29 işçiden daha fazla gündem olmasını "algı yönetimi" başarısı ile açıklayan yazar, "HÜLÂSA; CHP tarafı Beşiktaş'ta yanarak can veren 29 kişinin hesabını sormadıkça, Ak Parti tarafı gezilen yerlerin fotoğrafı üzerinden tartışmalara alet olup algı yönetimine yenik düştükçe “ülke siyaseti” düzelmez!" dedi.