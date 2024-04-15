BIST 9.802
DOLAR 32,41
EURO 34,57
ALTIN 2.447,68
HABER /  GÜNCEL

Şubat ayı işsizlik rakamları açıklandı! Genç nüfusta işsizlik oranı düştü

Şubat ayı işsizlik rakamları açıklandı! Genç nüfusta işsizlik oranı düştü

Türkiye'de işsizlik oranı, şubatta bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,7'ye geriledi. İşsiz sayısı, bu dönemde 109 bin kişi azalarak 3 milyon 78 bin oldu. Genç nüfusta işsizlik oranı da 0,8 puan düştü.

Abone ol

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayı işsizlik verilerini açıkladı. Türkiye'de işsizlik oranı, şubatta bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,7 oldu

İşsizlik, ocak ayında yüzde 9,1 olarak kaydedilmişti.

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı şubat ayında bir önceki aya göre 109 bin kişi azalarak 3 milyon 78 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,3 iken kadınlarda yüzde 11,3 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı şubat ayında bir önceki aya göre 147 bin kişi artarak 32 milyon 423 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 49,3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,5, kadınlarda yüzde 32,5 olarak kaydedildi.

İşgücü şubat ayında bir önceki aya göre 38 bin kişi artarak 35 milyon 501 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise aynı seviyede kalarak yüzde 54 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,7, kadınlarda yüzde 36,6 oldu.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 15,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 13,4, kadınlarda ise yüzde 19,6 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi şubat ayında bir önceki aya göre 0,2 saat artarak 43,5 saat oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı bir önceki aya göre 1,9 puan azalarak yüzde 24,5 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,3 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 17,6 olarak öngörüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'ta yanan 29 işçi 'ıstakoz' kadar konuşulmadı Hacı Yakışıklı isyan etti
Beşiktaş'ta yanan 29 işçi 'ıstakoz' kadar konuşulmadı Hacı Yakışıklı isyan etti
İsrail ve İran'dan karşılıklı yaptırım talebi
İsrail ve İran'dan karşılıklı yaptırım talebi
CHP'den 'Kepez' hamlesi: Partililer bir araya gelecek 
CHP'den 'Kepez' hamlesi: Partililer bir araya gelecek 
İstanbul'da tatilin ardından trafik kaldığı yerden devam!
İstanbul'da tatilin ardından trafik kaldığı yerden devam!
Uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl hapis!
Uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl hapis!
Savunma sanayii Başkanlığı'ndan Baykar açıklaması
Savunma sanayii Başkanlığı'ndan Baykar açıklaması
Borsa İstanbul haftaya düşüşle başladı
Borsa İstanbul haftaya düşüşle başladı
İran'ın İsrail'e saldırısıyla ilgili Hakan Albayrak'tan gündem olan yazı: Olan tiyatro
İran'ın İsrail'e saldırısıyla ilgili Hakan Albayrak'tan gündem olan yazı: Olan tiyatro
Galatasaray HDI Sigorta, yarın Ziraat Bankkart’ı konuk edecek
Galatasaray HDI Sigorta, yarın Ziraat Bankkart’ı konuk edecek
Otomobil ile panelvan çarpıştı: 5 kişi yaralandı!
Otomobil ile panelvan çarpıştı: 5 kişi yaralandı!
MHP'de yeni Başkanlık Divanı belli olacak
MHP'de yeni Başkanlık Divanı belli olacak
Okullarda bayram tatili ile birleşen ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı!
Okullarda bayram tatili ile birleşen ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı!