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DEM Partili eş başkan göreve geldi! İlk icraatı büyük tepki aldı

DEM Partili eş başkan göreve geldi! İlk icraatı büyük tepki aldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin DEM Partili eş başkanları, göreve geldikten sonraki ilk icraatlarıyla tepki çekti.

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31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni kazanan DEM Parti'nin belediye eş başkanlarının kentte hayata geçireceği yeni uygulama tartışmalara neden oldu.

Kürtçe tabela asan esnafa indirim

DEM Partili Diyarbakır Belediye Eş Başkanı Ayşe Bucak Serra Küçük, iş yeri tabelasında Kürtçe isim kullananlara vergi indirimi yapacaklarını açıkladı. T24'e açıklamalarda bulunan Ayşe Serra Bucak Küçük, "İş yerlerinde Kürtçe isimleri tercih edecek olan işletme sahiplerine vergi indirimi uygulayacağız" dedi.

Şehrin kültür sanat hayatını Kürtçe olarak dönüştüreceklerini belirten Küçük, "Kürtçe tiyatro üretimleri aynı zamanda Kürtçe kent konservatuvarlarını yeniden açacağız. Aram Tigran ve Cegerxwin kültür merkezlerinde yeniden müzik, sinema, tiyatro eğitimleri vereceğiz. Daha fazlasını da açacağız” diye konuştu.

Kentte Kürtçe dil kursları da düzenleyeceklerini kaydeden DEM Partili Küçük, Kürtçeyi kamusal alanda önceleyeceklerini söyleyip "Dil Koruma ve Geliştirme Müdürlüğü kuracağız. Kürtçenin hem Zazaki hem Kurmanci lehçelerinde dil kursları açacağız" ifadelerini kullandı.

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