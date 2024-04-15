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THY'den iptal edilen seferlerle ilgili açıklama

THY'den iptal edilen seferlerle ilgili açıklama

THY, İran’ın İsrail’e saldırısı sonrası iptal edilen seferlerle (Irak, Ürdün ve Lübnan)ilgili açıklama yaptı. Hava Yolu şirketi 31 Mayıs'a kadar ücretsiz rezervasyon değişikliği yapılabileceğini duyurdu.

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Türk Hava Yolları (THY), İran ile İsrail arasında dün yaşanan gerginlik sebebiyle iptal edilen Irak, Ürdün ve Lübnan seferleriyle ilgili açıklama yayımladı. THY'nin açıklamasında yolcuların ücretsiz rezervasyon değişikliği yapabileceği belirtildi. THY'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle

"Değerli Yolcularımız, Irak, Ürdün ve Lübnan’daki mevcut durum sebebiyle, 13 NİSAN 2024 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 13 NİSAN 2024 - 22 NİSAN 2024 (dahil) tarihleri arasındaki Irak, Ürdün ve Lübnan varışlı ve çıkışlı seferlere kayıtlı tüm yolcularımızın 22 NİSAN 2024 (dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla:

1) Rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır.

2) İade talepleri: Bilet kuralları kapsamında yapılacaktır.

3) Bilet süresinin uzatılması: Değişiklik cezası alınmaksızın biletin geçerliliği 31 MAYIS 2024 (Dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir.

4) İlgili uygulamalar Türk Hava Yolları tarafından icra edilen seferlerde geçerli olacaktır."

THY
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